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Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX купить с доставкой в Москве
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Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX - фото 8
  • Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652075
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х24
Вес, г.
870

Описание товара Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX

Кулер для процессора ID-COOLING IS-67-XT выпускается как универсальная система охлаждения, подходящая ЦПУ на сокетах AM5, LGA 1150, LGA 1700, LGA 1151, а также LGA 1156 и ряде других разъемов. При высоте 67 мм кулер горизонтально-башенной компоновки занимает минимум места во внутреннем объеме корпуса системного блока. Изделие имеет контактную площадку из меди, алюминиевый радиатор и 6 трубок для эффективной передачи тепловой энергии, выделенной процессором.

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling IS-67-XT BLACK BOX




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING IS-67-XT выпускается как универсальная система охлаждения, подходящая ЦПУ на сокетах AM5, LGA 1150, LGA 1700, LGA 1151, а также LGA 1156 и ряде других разъемов. При высоте 67 мм кулер горизонтально-башенной компоновки занимает минимум места во внутреннем объеме корпуса системного блока. Изделие имеет контактную площадку из меди, алюминиевый радиатор и 6 трубок для эффективной передачи тепловой энергии, выделенной процессором.
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Доставка
Отзывы


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