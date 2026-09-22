Корпус Formula V Line MANA WHITE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line MANA WHITE
Корпус Formula в элегантном белом цвете привлекает внимание сочетанием стильного дизайна и функциональности. Прозрачное боковое окно и яркая ARGB-подсветка позволяют собрать компьютер, который станет центром любой игровой станции или рабочего места. Midi-Tower легко вмещает современные видеокарты длиной до 310 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм — это отличное решение как для мощных игровых конфигураций, так и для универсальных сборок. Внутреннее пространство корпуса организовано продуманно: доступны два отсека под 2,5 дюймовые накопители и один под 3,5 дюймовый — вы сможете установить быстрые SSD и вместительный HDD одновременно. Шасси совместимо с популярными форм-факторами плат mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет подобрать оптимальную «начинку». Семь слотов расширения открывают простор для установки дополнительной периферии, а сразу четыре установленных вентилятора по 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение даже при высокой нагрузке. Прочные материалы — пластик, сталь и стекло — гарантируют надежность конструкции и современный внешний вид.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитКорпус MidiTower Foxline FL-301 black (FL-301)
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитВнешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитКорпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитВнешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный ...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитКорпус Accord 3312 черный (ACC-3312)
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитКорпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитКорпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU US...
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)
-
В наличииЦена 2 800 руб. 3 330 руб.700 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Отзывы о товаре Корпус Formula V Line MANA WHITE