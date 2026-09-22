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Корпус Formula V Line MANA WHITE купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula V Line MANA WHITE

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Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 1
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Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 3
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Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 5
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Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 7
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 8
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 9
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 10
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 11
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 12
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 13
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 14
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 15
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 16
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 17
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 18
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 19
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 20
Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 1
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 2
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 3
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 4
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 5
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 6
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 7
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 8
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 9
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 10
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 11
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 12
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 13
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 14
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 15
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 16
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 17
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 18
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 19
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 20
  • Корпус Formula V Line MANA WHITE - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726784
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
22.2 x 40 x 45.7 см
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2xUSB 2.0, USB 3.0, аудио
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х31
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Formula V Line MANA WHITE

Корпус Formula в элегантном белом цвете привлекает внимание сочетанием стильного дизайна и функциональности. Прозрачное боковое окно и яркая ARGB-подсветка позволяют собрать компьютер, который станет центром любой игровой станции или рабочего места. Midi-Tower легко вмещает современные видеокарты длиной до 310 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм — это отличное решение как для мощных игровых конфигураций, так и для универсальных сборок. Внутреннее пространство корпуса организовано продуманно: доступны два отсека под 2,5 дюймовые накопители и один под 3,5 дюймовый — вы сможете установить быстрые SSD и вместительный HDD одновременно. Шасси совместимо с популярными форм-факторами плат mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет подобрать оптимальную «начинку». Семь слотов расширения открывают простор для установки дополнительной периферии, а сразу четыре установленных вентилятора по 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение даже при высокой нагрузке. Прочные материалы — пластик, сталь и стекло — гарантируют надежность конструкции и современный внешний вид.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line MANA WHITE




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
22.2 x 40 x 45.7 см
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2xUSB 2.0, USB 3.0, аудио
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula в элегантном белом цвете привлекает внимание сочетанием стильного дизайна и функциональности. Прозрачное боковое окно и яркая ARGB-подсветка позволяют собрать компьютер, который станет центром любой игровой станции или рабочего места. Midi-Tower легко вмещает современные видеокарты длиной до 310 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм — это отличное решение как для мощных игровых конфигураций, так и для универсальных сборок. Внутреннее пространство корпуса организовано продуманно: доступны два отсека под 2,5 дюймовые накопители и один под 3,5 дюймовый — вы сможете установить быстрые SSD и вместительный HDD одновременно. Шасси совместимо с популярными форм-факторами плат mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет подобрать оптимальную «начинку». Семь слотов расширения открывают простор для установки дополнительной периферии, а сразу четыре установленных вентилятора по 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение даже при высокой нагрузке. Прочные материалы — пластик, сталь и стекло — гарантируют надежность конструкции и современный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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