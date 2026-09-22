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Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Black купить с доставкой в Москве
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Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Black

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Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724534
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х4
Вес, г.
100

Описание товара Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Black

Чернила NVP (NV Print) NV-INK100PGM-Bk являются популярной и экономичной альтернативой оригинальным контейнерам Epson. Благодаря лабораторно выверенной формуле, состав чернил полностью адаптирован под пьезоэлектрическую технологию печати Epson Micro Piezo и PrecisionCore, что предотвращает забивание дюз при регулярной работе устройства. Флакон имеет тонкий носик, с помощью которого можно быстро и аккуратно долить чернила в емкости СНПЧ без использования шприцев.

Отзывы о товаре Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Black




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила NVP (NV Print) NV-INK100PGM-Bk являются популярной и экономичной альтернативой оригинальным контейнерам Epson. Благодаря лабораторно выверенной формуле, состав чернил полностью адаптирован под пьезоэлектрическую технологию печати Epson Micro Piezo и PrecisionCore, что предотвращает забивание дюз при регулярной работе устройства. Флакон имеет тонкий носик, с помощью которого можно быстро и аккуратно долить чернила в емкости СНПЧ без использования шприцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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