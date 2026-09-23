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Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300 купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300

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Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
290 руб.  630 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300
290 руб. -54%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Поддерживаемые модели принтеров
L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L362, L366, L456, L550, L555, L566, L1300
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
150

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300

Чернила Cactus t6643 для Epson l100/l110/l120/l132/l200/l210/l222/l300/l312 пурпурный, 100 мл CS-EPT6643 предназначены для использования в принтерах Epson L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L382, L386, L456, L486, L550, L555, L566, L605, L655, L1300, L1455, L3050, L3060, L3070, L362, L364, L366. Чернила обеспечивают высокое качество изображения, а также яркие и насыщенные цвета на напечатанных документах или фотографиях. Чернила изготовлены из качественных материалов, которые не навредят печатному устройству. Цвет чернил - пурпурный.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Поддерживаемые модели принтеров
L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L362, L366, L456, L550, L555, L566, L1300
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Россия
Описание
Чернила Cactus t6643 для Epson l100/l110/l120/l132/l200/l210/l222/l300/l312 пурпурный, 100 мл CS-EPT6643 предназначены для использования в принтерах Epson L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L382, L386, L456, L486, L550, L555, L566, L605, L655, L1300, L1455, L3050, L3060, L3070, L362, L364, L366. Чернила обеспечивают высокое качество изображения, а также яркие и насыщенные цвета на напечатанных документах или фотографиях. Чернила изготовлены из качественных материалов, которые не навредят печатному устройству. Цвет чернил - пурпурный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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