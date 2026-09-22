Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электросети. Модель с весом 32,7 кг обладает многофункциональным форм-фактором Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать устройство в различные сетапы, как в стойку, так и в напольном размещении. ИБП Powercom использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), обеспечивая высокую надежность и стабильность электроснабжения благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, этот источник идеально подходит для поддержания работы критичных систем и оборудования в течение 3 минут при полной нагрузке. Устройство рассчитано на работу с одной фазой и способно корректно функционировать при входном напряжении от 144 В до 276 В, защищая ваши устройства от скачков и перепадов напряжения. Защита локальной сети является дополнительным преимуществом, обеспечивая безопасность подключенного сетевого оборудования. ИБП Powercom оснащен свинцово-кислотными батареями, которые зарекомендовали себя как надежные источники энергии. Тип розеток С13 предоставляет универсальность и совместимость с широким спектром подключаемых устройств. Выбирая Powercom, вы получаете комбинацию функциональности, надежности и адаптируемости, что делает эти ИБП незаменимыми для поддержания непрерывности работы вашего оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 97 270 руб.24318 руб. в СплитИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W
-
В наличииЦена 104 090 руб.26023 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный
-
В наличииЦена 115 240 руб.28810 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD
-
В наличииЦена 125 240 руб.31310 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS1500ERT2U
-
В наличииЦена 143 950 руб.35988 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U
-
В наличииЦена 163 490 руб.40873 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА ч...
-
В наличииЦена 177 660 руб.44415 руб. в СплитИБП CyberPower PR2200ERTXL2U
-
В наличииЦена 180 480 руб.45120 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 6000ВА/5400Вт RACK
-
В наличииЦена 210 820 руб.52705 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U
-
В наличииЦена 230 000 руб.57500 руб. в СплитИБП CyberPower PR1500ERTXL2U
-
В наличииЦена 272 410 руб.68103 руб. в СплитИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W
-
В наличииЦена 358 010 руб.89503 руб. в СплитИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Отзывы о товаре Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower