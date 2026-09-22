Коммутатор Mercusys MS105GS-M2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS105GS-M2
Коммутаторы Mercusys идеально подходят для создания надежной и эффективной сети как дома, так и в офисе. Этот неуправляемый настольный коммутатор имеет 5 портов RJ45, что обеспечивает простое и быстрое подключение устройств. Основное преимущество устройства заключается в его высокой базовой скорости передачи данных — до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет добиться стабильного и быстрого соединения. Легкий и компактный, вес всего 0,356 кг, коммутатор Mercusys может быть размещен практически в любом месте, не занимая много пространства. Устройство оснащено таблицей MAC адресов на 2000 записей, что гарантирует возможность подключения множества устройств без риска потери данных или замедления работы сети. Хотя в данной модели нет поддержки PoE (Power over Ethernet), она обеспечивает скорость портов SFP до 10 Гбит/с, что делает её отличным решением для тех, кто нуждается в быстром и надежном подключении без сложной настройки. Бренд Mercusys славится своей надежностью и простотой использования, что делает этот коммутатор идеальным выбором для пользователей, которым важно быстро развернуть сеть без лишних трудностей и затрат.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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