Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X
Mercusys MR1500X - это двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который обеспечивает высокую скорость соединения до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Это делает его отличным выбором для тех, кто ищет надежное и быстрое подключение к интернету. Устройство оснащено четырьмя внешними антеннами с коэффициентом усиления 5 dBi, что обеспечивает стабильное и мощное покрытие Wi-Fi. Mercusys MR1500X поддерживает стандарты шифрования WPA, WPA2 и WPA3, что гарантирует безопасность ваших данных. Кроме того, устройство поддерживает стандарты MIMO и IPv6, что обеспечивает высокую производительность и надежность. Mercusys MR1500X поддерживает до 64 пользователей одновременно, что делает его отличным выбором для больших семей или рабочих мест. Mercusys MR1500X имеет компактные размеры (15,72х4,5х17,56 см) и легкий вес (250 г), что позволяет легко установить его на рабочем столе или в любом другом удобном месте. В комплекте с роутером идут блок питания, кабель RJ-45 и программное обеспечение, что обеспечивает простоту установки и использования. Mercusys MR1500X - это надежный и мощный двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который обеспечит вам быстрое и стабильное подключение к интернету.
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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