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Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP

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Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP - фото 3
Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP - фото 4
Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP - фото 4
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723604
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.6

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP

TP-Link выпускает коммутаторы, которые легко справляются с задачами современного офиса. Эта модель весом 1,6 кг надёжно стоит на столе, не скользит и не занимает много места благодаря настольному форм-фактору. Десять портов RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/сек позволяют подключить все необходимые устройства и обеспечить быструю передачу данных даже при интенсивной работе сети. Отдельный SFP-порт на 1 Гбит/с увеличивает гибкость коммутации. Поддержка PoE 802.3bt делает возможным питание совместимых устройств прямо через сетевой кабель, избавляя от лишних розеток и проводов. Неуправляемый тип коммутатора отлично подойдёт тем, кому важна простота — достаточно подключить и всё сразу работает. Размер таблицы MAC-адресов 4000 обеспечивает стабильную работу даже при подключении большого числа устройств.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link выпускает коммутаторы, которые легко справляются с задачами современного офиса. Эта модель весом 1,6 кг надёжно стоит на столе, не скользит и не занимает много места благодаря настольному форм-фактору. Десять портов RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/сек позволяют подключить все необходимые устройства и обеспечить быструю передачу данных даже при интенсивной работе сети. Отдельный SFP-порт на 1 Гбит/с увеличивает гибкость коммутации. Поддержка PoE 802.3bt делает возможным питание совместимых устройств прямо через сетевой кабель, избавляя от лишних розеток и проводов. Неуправляемый тип коммутатора отлично подойдёт тем, кому важна простота — достаточно подключить и всё сразу работает. Размер таблицы MAC-адресов 4000 обеспечивает стабильную работу даже при подключении большого числа устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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