Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1210PP
TP-Link выпускает коммутаторы, которые легко справляются с задачами современного офиса. Эта модель весом 1,6 кг надёжно стоит на столе, не скользит и не занимает много места благодаря настольному форм-фактору. Десять портов RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/сек позволяют подключить все необходимые устройства и обеспечить быструю передачу данных даже при интенсивной работе сети. Отдельный SFP-порт на 1 Гбит/с увеличивает гибкость коммутации. Поддержка PoE 802.3bt делает возможным питание совместимых устройств прямо через сетевой кабель, избавляя от лишних розеток и проводов. Неуправляемый тип коммутатора отлично подойдёт тем, кому важна простота — достаточно подключить и всё сразу работает. Размер таблицы MAC-адресов 4000 обеспечивает стабильную работу даже при подключении большого числа устройств.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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