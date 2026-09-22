Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi-мост TENDA O3 CPE
Точка доступа Tenda O3 представляет собой профессиональное решение для построения беспроводной сети с высокой производительностью. Модель работает на частоте 2.4 ГГц и в сочетании с поддержкой стандарта 802.11n обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 150 Мбит/с. Кроме того, точка доступа поддерживает широкий ряд протоколов безопасности, за счет которых ваша сеть будет надежно защищена от различных угроз. Настройка модели и управление ее работой может осуществляться при помощи удобного веб-интерфейса. Точка доступа Tenda O3 выполнена в компактном и герметичном корпусе с грозозащитой, что позволяет использовать ее вне помещений. Всенаправленные антенны обеспечивают стабильный сигнал и большую зону покрытия. Для подключения внешнего оборудования на корпусе модели предусмотрено 2 порта Ethernet. В качестве источника питания точка доступа используется технология PoE. Модель поставляется вместе с набором креплений.
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