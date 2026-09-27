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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Частота работы передатчика
2.4 ГГц, 5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
WiGig (802.11ad)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288193
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Описание товара Радиомост MikroTik wAP 60G RBWAPG-60AD 60ГГц AD 1x1Gb
Точка доступа Mikrotik RBwAPG-60ad станет отличным выбором для расширения беспроводной сети как дома, так и в небольшом офисе. Модель выполнена в корпусе компактных размеров и также отличается минималистичным дизайном, за счет которого сможет легко дополнить собой любой интерьер. Благодаря использованию высококачественных материалов данное устройство может выдерживать перепады температур, порывы ветра и другие погодные воздействия, что обеспечивает универсальность размещения как в различных помещениях, так и на улице.
Точка доступа Mikrotik RBwAPG-60ad может одновременно работать на частотах 60 ГГц. Благодаря поддержке стандарта 802.11ad обеспечивается передача данных на скорости до 867 Мбит/с. Максимальная мощность передатчика составляет 25 dBm, что вкупе со встроенной антенной с коэффициентом усиления 2 dBi обеспечивает полное покрытие и стабильность соединения на всем диапазоне расстояний.
Точка доступа Mikrotik RBwAPG-60ad оснащена портом Ethernet с поддержкой технологии PoE. Администрирование отличается удобством и выполняется при помощи веб-интерфейса. Питание устройства осуществляется от сети 220 В. Комплектация включает в себя набор креплений, PoE-инжектор и адаптер питания.
Точка доступа Mikrotik RBwAPG-60ad станет отличным выбором для расширения беспроводной сети как дома, так и в небольшом офисе. Модель выполнена в корпусе компактных размеров и также отличается минималистичным дизайном, за счет которого сможет легко дополнить собой любой интерьер. Благодаря использованию высококачественных материалов данное устройство может выдерживать перепады температур, порывы ветра и другие погодные воздействия, что обеспечивает универсальность размещения как в различных помещениях, так и на улице.
Точка доступа Mikrotik RBwAPG-60ad может одновременно работать на частотах 60 ГГц. Благодаря поддержке стандарта 802.11ad обеспечивается передача данных на скорости до 867 Мбит/с. Максимальная мощность передатчика составляет 25 dBm, что вкупе со встроенной антенной с коэффициентом усиления 2 dBi обеспечивает полное покрытие и стабильность соединения на всем диапазоне расстояний.
Точка доступа Mikrotik RBwAPG-60ad оснащена портом Ethernet с поддержкой технологии PoE. Администрирование отличается удобством и выполняется при помощи веб-интерфейса. Питание устройства осуществляется от сети 220 В. Комплектация включает в себя набор креплений, PoE-инжектор и адаптер питания.
Радиомост MikroTik wAP 60G RBWAPG-60AD 60ГГц AD 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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