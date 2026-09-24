Радиомост MikroTik LHG 5 ax LHG-5AXD 5ГГц AX1200 24.5dBi 1x1Gb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество внешних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб.
В наличии
Код товара: 723204
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Радиоустройство 1 шт., Адаптер питания 24 В, 0,38 А 1 шт., Гигабитный PoE-инжектор 1 шт., Металлический хомут 2 шт., Набор для крепления K-LHG 1 шт.
Количество внешних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
550 x 245 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3
Описание товара Радиомост MikroTik LHG 5 ax LHG-5AXD 5ГГц AX1200 24.5dBi 1x1Gb
Уличное радиоустройство для соединений "Точка-Точка" или использования в качестве CPE в каналах дальней связи. Поддерживает Wi-Fi 6 и оснащено прочным корпусом. Интегрированная сетчатая антенна имеет коэффициент усиления 24,5 дБи. Также доступна модель на 27 дБи — LHG XL 5 ax. Нужна стабильная скоростная связь на больших расстояниях? Неважно, организуете ли вы радиомост между двумя зданиями, подключаете удалённый объект или делитесь интернетом с близлежащей инфраструктурой — серия LHG с Wi-Fi 6 создана для решения этих задач. И самое лучшее: сохранена цена предыдущего поколения устройств. Высокая производительность, большой радиус действия и Wi-Fi 6 — все это не выходя за рамки бюджета.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Радиоустройство 1 шт., Адаптер питания 24 В, 0,38 А 1 шт., Гигабитный PoE-инжектор 1 шт., Металлический хомут 2 шт., Набор для крепления K-LHG 1 шт.
Количество внешних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Развернуть
Габариты
550 x 245 мм
Страна производитель
Китай
Уличное радиоустройство для соединений "Точка-Точка" или использования в качестве CPE в каналах дальней связи. Поддерживает Wi-Fi 6 и оснащено прочным корпусом. Интегрированная сетчатая антенна имеет коэффициент усиления 24,5 дБи. Также доступна модель на 27 дБи — LHG XL 5 ax. Нужна стабильная скоростная связь на больших расстояниях? Неважно, организуете ли вы радиомост между двумя зданиями, подключаете удалённый объект или делитесь интернетом с близлежащей инфраструктурой — серия LHG с Wi-Fi 6 создана для решения этих задач. И самое лучшее: сохранена цена предыдущего поколения устройств. Высокая производительность, большой радиус действия и Wi-Fi 6 — все это не выходя за рамки бюджета.
Купить Радиомост MikroTik LHG 5 ax LHG-5AXD 5ГГц AX1200 24.5dBi 1x1Gb - по цене 11630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиомост MikroTik LHG 5 ax LHG-5AXD 5ГГц AX1200 24.5dBi 1x1Gb