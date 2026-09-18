Радиомост MikroTik QRT 5 RB911G-5HPND-QRT 5ГГц N300 24dBi 1x1Gb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287962
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Защита информации
WPA2, WPA, WEP
Макс. скорость беспроводного соединения
200 мБит/с
Маршрутизатор
да
Расширенные функции
комплектация: сетевой адаптер PoE, комплект креплений, точка доступа
Скорость портов
1000 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
802.11ac
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х15
Вес, г.
120
Описание товара Радиомост MikroTik QRT 5 RB911G-5HPND-QRT 5ГГц N300 24dBi 1x1Gb
Точка доступа Mikrotik RB911G-5HPnD-QRT - уличная панельная антенна, которая может эксплуатироваться как базовая станция, мост, повторитель и поддерживает режим инфраструктуры. Сетевое устройство в белом корпусе оборудовано встроенной антенной с усилением 23 dbi и передатчиком с рабочей частотой 5 ГГц. Максимальная скорость беспроводного соединения, которую может обеспечивать данная точка доступа, составляет 1300 МБит/сек.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Защита информации
WPA2, WPA, WEP
Макс. скорость беспроводного соединения
200 мБит/с
Маршрутизатор
да
Расширенные функции
комплектация: сетевой адаптер PoE, комплект креплений, точка доступа
Скорость портов
1000 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
802.11ac
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Страна производитель
Китай
Точка доступа Mikrotik RB911G-5HPnD-QRT - уличная панельная антенна, которая может эксплуатироваться как базовая станция, мост, повторитель и поддерживает режим инфраструктуры. Сетевое устройство в белом корпусе оборудовано встроенной антенной с усилением 23 dbi и передатчиком с рабочей частотой 5 ГГц. Максимальная скорость беспроводного соединения, которую может обеспечивать данная точка доступа, составляет 1300 МБит/сек.
Радиомост MikroTik QRT 5 RB911G-5HPND-QRT 5ГГц N300 24dBi 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиомост MikroTik QRT 5 RB911G-5HPND-QRT 5ГГц N300 24dBi 1x1Gb