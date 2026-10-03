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Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb купить с доставкой в Москве
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Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb

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Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 1
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 2
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 3
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 4
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 5
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 6
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 7
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 8
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 9
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 10
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 11
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 12
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 13
Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота работы передатчика
5 ГГц
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
2
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 1
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 2
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 3
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 4
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 5
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 6
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 7
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 8
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 9
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 10
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 11
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 12
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 13
  • Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 370 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293100
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb
10 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Установка
на мачту
Комплектация
PoE инжектор, документация, кабель питания, комплект для монтажа
Частота работы передатчика
5 ГГц
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Габариты
189x189x125 мм
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
12.65

Описание товара Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb

Точка доступа Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2 функционирует в диапазоне 5 ГГц и обеспечивает стабильное соединение с беспроводной сетью Интернет со скоростью 450 Мбит/с. В устройстве используется специальный протокол AirMax AC. Фокусировка в одном направлении блокирует и фильтрует шумы в пространстве, что помогает избежать искажений сигнала от других устройств. В точке доступа предусмотрены 2 разъема LAN со скоростью 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с. Прочный и герметичный корпус Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2 предусматривает размещение за пределами помещений. Усиленная защита от электростатического разряда и электромагнитного импульса гарантирует стабильную работу точки доступа. Настройка через мобильное приложение и веб-интерфейс обеспечивает удобное управление параметрами.

Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Установка
на мачту
Комплектация
PoE инжектор, документация, кабель питания, комплект для монтажа
Частота работы передатчика
5 ГГц
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Габариты
189x189x125 мм
Описание
Точка доступа Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2 функционирует в диапазоне 5 ГГц и обеспечивает стабильное соединение с беспроводной сетью Интернет со скоростью 450 Мбит/с. В устройстве используется специальный протокол AirMax AC. Фокусировка в одном направлении блокирует и фильтрует шумы в пространстве, что помогает избежать искажений сигнала от других устройств. В точке доступа предусмотрены 2 разъема LAN со скоростью 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с. Прочный и герметичный корпус Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2 предусматривает размещение за пределами помещений. Усиленная защита от электростатического разряда и электромагнитного импульса гарантирует стабильную работу точки доступа. Настройка через мобильное приложение и веб-интерфейс обеспечивает удобное управление параметрами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19dBi 1x1Gb - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10370 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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