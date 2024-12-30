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Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb

2 Отзывы
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Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 1
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 2
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 3
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 4
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 5
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 6
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 7
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
1
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 1
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 2
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 3
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 4
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 5
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 6
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 7
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
6 070 руб.  7 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196756
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, г.
510

Описание товара Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb

NanoStation Loco M2 — предназначена для передачи трафика на расстояние до 5 км. В компактном корпусе устройства, которое может использоваться как беспроводной мост, репитер или точка доступа, размещена радиочасть мощностью 400 мВт и новая панельная WiFi антенна с углом диаграммы 60°. Для настройки точки доступа используется фирменное программное обеспечение AirOS. С помощью этого устройства вы сможете без труда организовать стабильную сеть Wi-Fi во всем доме или даже на всей улице. Универсальное Wi-Fi устройство Ubiquiti NanoStation Loco M2 легко решает основные задачи по передаче данных на средние расстояния. Выполненная в компактном корпусе точка доступа быстро устанавливается на вертикальную поверхность при помощи универсального монтажного узла оригинальной конструкции. Система может быть размещена на мачте, столбе, стене или любой другой поверхности.

Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb

Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Lenny

Достоинства:


Комментарий:
Точка отличная, прислали быстро!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Леонид Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аппараты, за эту цену. Всё соответствует. Фирменный скотч-пломба на месте.



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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Страна производитель
Китай
Описание
NanoStation Loco M2 — предназначена для передачи трафика на расстояние до 5 км. В компактном корпусе устройства, которое может использоваться как беспроводной мост, репитер или точка доступа, размещена радиочасть мощностью 400 мВт и новая панельная WiFi антенна с углом диаграммы 60°. Для настройки точки доступа используется фирменное программное обеспечение AirOS. С помощью этого устройства вы сможете без труда организовать стабильную сеть Wi-Fi во всем доме или даже на всей улице. Универсальное Wi-Fi устройство Ubiquiti NanoStation Loco M2 легко решает основные задачи по передаче данных на средние расстояния. Выполненная в компактном корпусе точка доступа быстро устанавливается на вертикальную поверхность при помощи универсального монтажного узла оригинальной конструкции. Система может быть размещена на мачте, столбе, стене или любой другой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Lenny

Достоинства:


Комментарий:
Точка отличная, прислали быстро!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Леонид Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аппараты, за эту цену. Всё соответствует. Фирменный скотч-пломба на месте.


Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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