Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb
NanoStation Loco M2 — предназначена для передачи трафика на расстояние до 5 км. В компактном корпусе устройства, которое может использоваться как беспроводной мост, репитер или точка доступа, размещена радиочасть мощностью 400 мВт и новая панельная WiFi антенна с углом диаграммы 60°. Для настройки точки доступа используется фирменное программное обеспечение AirOS. С помощью этого устройства вы сможете без труда организовать стабильную сеть Wi-Fi во всем доме или даже на всей улице. Универсальное Wi-Fi устройство Ubiquiti NanoStation Loco M2 легко решает основные задачи по передаче данных на средние расстояния. Выполненная в компактном корпусе точка доступа быстро устанавливается на вертикальную поверхность при помощи универсального монтажного узла оригинальной конструкции. Система может быть размещена на мачте, столбе, стене или любой другой поверхности.
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Достоинства:
Комментарий:
Точка отличная, прислали быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные аппараты, за эту цену. Всё соответствует. Фирменный скотч-пломба на месте.
Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M2 LOCOM2 2.4ГГц N150 8dBi 1x100Mb
Достоинства:
Комментарий:
Точка отличная, прислали быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные аппараты, за эту цену. Всё соответствует. Фирменный скотч-пломба на месте.