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Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb

6 Отзывы
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Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 1
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 2
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 3
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 4
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 5
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 6
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 7
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 8
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 9
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 10
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 11
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 12
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 13
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 14
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 1
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 2
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 3
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 4
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 5
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 6
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 7
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 8
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 9
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 10
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 11
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 12
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 13
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 14
  • Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb
6 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Размеры в упаковке, см
21х10х8
Вес, кг.
11.6

Описание товара Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb

Ubiquiti NanoStation LocoM5, 5 GHZ, 13 dBi, 1 x 10/100 Ethernet Port, Power method - Passive Power over Ethernet , Outdoor UV Stabilized Plastic, Processor Atheros MIPS 24KC 400 MHz, 32 MB SDRAM, 8 MB Flash, Pole Mounting Kit Included

Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb

Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
растояние 2км, скорость 75-80мбит, одно точка стояла на 17 этажном доме в радиусе очень много пятигерцовых wi-fi запятая несмотря на это скорость выдаёт нормальную
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Круто сделано, четко,детально, крупные антенны, высокое качество ,отличный товар, хороший продавец, быстро отправил заказ, спасибо вам большое !!!
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Ubiquiti работают как швейцарские часы. Приехали хорошо упакованные, пломбы были вскрыты, в комплект положили переходник с китайской вилки.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая отправка.пришло всё очень хорошо и надёжно упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Всё рекомендую.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Описание
Ubiquiti NanoStation LocoM5, 5 GHZ, 13 dBi, 1 x 10/100 Ethernet Port, Power method - Passive Power over Ethernet , Outdoor UV Stabilized Plastic, Processor Atheros MIPS 24KC 400 MHz, 32 MB SDRAM, 8 MB Flash, Pole Mounting Kit Included
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
растояние 2км, скорость 75-80мбит, одно точка стояла на 17 этажном доме в радиусе очень много пятигерцовых wi-fi запятая несмотря на это скорость выдаёт нормальную
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Круто сделано, четко,детально, крупные антенны, высокое качество ,отличный товар, хороший продавец, быстро отправил заказ, спасибо вам большое !!!
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Ubiquiti работают как швейцарские часы. Приехали хорошо упакованные, пломбы были вскрыты, в комплект положили переходник с китайской вилки.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая отправка.пришло всё очень хорошо и надёжно упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Всё рекомендую.


Радиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x100Mb - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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