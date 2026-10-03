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Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb

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Wi-Fi мост Ubiquiti LiteBeam M5-23 - фото 1
Wi-Fi мост Ubiquiti LiteBeam M5-23 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
  • Wi-Fi мост Ubiquiti LiteBeam M5-23 - фото 1
  • Wi-Fi мост Ubiquiti LiteBeam M5-23 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196735
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb
5 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb

Ubiquiti LiteBeam M5-23 – это производительный радиомост диапазона 5 ГГц, предназначенный для создания линков точка-точка. Также LiteBeam M5-23 можно использовать в качестве мощного клиентского устройства, для подключения к базовой станции расположенной на большом удалении. Радиомост состоит из точки доступа и интегрированной направленной антенны с решетчатым отражателем-рефлектором. Благодаря высокой мощности радиочасти, которая достигает 24 dBm, и коэффициента усиления антенны в 23 dBm, соединение возможно на расстояниях до 30 км при использовании однотипных устройств.

Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Страна производитель
Китай
Описание
Ubiquiti LiteBeam M5-23 – это производительный радиомост диапазона 5 ГГц, предназначенный для создания линков точка-точка. Также LiteBeam M5-23 можно использовать в качестве мощного клиентского устройства, для подключения к базовой станции расположенной на большом удалении. Радиомост состоит из точки доступа и интегрированной направленной антенны с решетчатым отражателем-рефлектором. Благодаря высокой мощности радиочасти, которая достигает 24 dBm, и коэффициента усиления антенны в 23 dBm, соединение возможно на расстояниях до 30 км при использовании однотипных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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