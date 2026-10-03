Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 196735
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.4
Описание товара Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb
Ubiquiti LiteBeam M5-23 – это производительный радиомост диапазона 5 ГГц, предназначенный для создания линков точка-точка. Также LiteBeam M5-23 можно использовать в качестве мощного клиентского устройства, для подключения к базовой станции расположенной на большом удалении. Радиомост состоит из точки доступа и интегрированной направленной антенны с решетчатым отражателем-рефлектором. Благодаря высокой мощности радиочасти, которая достигает 24 dBm, и коэффициента усиления антенны в 23 dBm, соединение возможно на расстояниях до 30 км при использовании однотипных устройств.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti NanoStation Loco M5 LOCOM5 5ГГц N150 13dBi 1x...
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитWi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитWi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
-
В наличииЦена 10 370 руб.2593 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 NBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 19d...
-
В наличииЦена 10 710 руб.2678 руб. в СплитРадиомост MikroTik LHG 5 ax LHG-5AXD 5ГГц AX1200 24.5dBi 1x1Gb
-
В наличииЦена 12 020 руб.3005 руб. в СплитРадиомост MikroTik wAP 60G RBWAPG-60AD 60ГГц AD 1x1Gb
-
В наличииЦена 12 770 руб.3193 руб. в СплитРадиомост MikroTik LHG XL 5 ax LHG-5AXD-XL 5ГГц AX1200 27dBi 1x1...
-
В наличииЦена 14 420 руб.3605 руб. в СплитРадиомост TP-Link EAP211-BRIDGE KIT 5ГГц AC867 3x1Gb PoE
-
В наличииЦена 21 910 руб.5478 руб. в СплитРадиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 PBE-5AC-620 5ГГц AC450 29dB...
Ubiquiti LiteBeam M5-23 – это производительный радиомост диапазона 5 ГГц, предназначенный для создания линков точка-точка. Также LiteBeam M5-23 можно использовать в качестве мощного клиентского устройства, для подключения к базовой станции расположенной на большом удалении. Радиомост состоит из точки доступа и интегрированной направленной антенны с решетчатым отражателем-рефлектором. Благодаря высокой мощности радиочасти, которая достигает 24 dBm, и коэффициента усиления антенны в 23 dBm, соединение возможно на расстояниях до 30 км при использовании однотипных устройств.
Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti LiteBeam M5 LBE-M5-23 5ГГц N150 23dBi 1x100Mb