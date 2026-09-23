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Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее

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Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 1
Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 2
Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 3
Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 4
Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Количество внешних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
  • Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 1
  • Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 2
  • Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 3
  • Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 4
  • Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 900 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584090
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
7 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Отражатель, обтекатель, кронштейны 3шт, комплект болтов, инструкция.
Количество внешних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
459 x 308 x 261 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х44х15
Вес, кг.
4.6

Описание товара Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее

Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
Внешний вид: состояние хорошее.
Спецификация:

  • Подключение к интернету (WAN)    Ethernet RJ-45
  • Частотный диапазон устройств Wi-Fi    5 ГГц
  • Стандарт Wi-Fi 802.11    ac (Wi-Fi 5)
  • Функции и особенности    поддержка Power over Ethernet, режим моста, возможность установки вне помещения
  • Скорость портов    1 Гбит/с
  • Макс. скорость беспроводного соединения 450 Мбит/с    
  • Количество LAN-портов 1 
Комплектность: отражатель, обтекатель, кронштейны 3шт, комплект болтов, инструкция. 
Гарантия 14 дней
Причина уценки: витринный образец, потертости, в комплекте отсутствуют задний корпус подачи антенны, гигабитный РоЕ с монтажным кронштейном, шнур питания, зажим для плюса.

Отзывы о товаре Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Установка
на мачту
Размещение
уличное
Комплектация
Отражатель, обтекатель, кронштейны 3шт, комплект болтов, инструкция.
Количество внешних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Развернуть
Габариты
459 x 308 x 261 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее
Внешний вид: состояние хорошее.
Спецификация:
  • Подключение к интернету (WAN)    Ethernet RJ-45
  • Частотный диапазон устройств Wi-Fi    5 ГГц
  • Стандарт Wi-Fi 802.11    ac (Wi-Fi 5)
  • Функции и особенности    поддержка Power over Ethernet, режим моста, возможность установки вне помещения
  • Скорость портов    1 Гбит/с
  • Макс. скорость беспроводного соединения 450 Мбит/с    
  • Количество LAN-портов 1 
Комплектность: отражатель, обтекатель, кронштейны 3шт, комплект болтов, инструкция. 
Гарантия 14 дней
Причина уценки: витринный образец, потертости, в комплекте отсутствуют задний корпус подачи антенны, гигабитный РоЕ с монтажным кронштейном, шнур питания, зажим для плюса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 состояние хорошее - этот товар вы можете купить по цене 7900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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