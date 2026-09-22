Top.Mail.Ru
Коммутатор TENDA S106PC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор TENDA S106PC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор TENDA S106PC - фото 1
Коммутатор TENDA S106PC - фото 2
Коммутатор TENDA S106PC - фото 3
Коммутатор TENDA S106PC - фото 4
Коммутатор TENDA S106PC - фото 5
Коммутатор TENDA S106PC - фото 6
Коммутатор TENDA S106PC - фото 7
Коммутатор TENDA S106PC - фото 8
Коммутатор TENDA S106PC - фото 9
Коммутатор TENDA S106PC - фото 10
Коммутатор TENDA S106PC - фото 11
Коммутатор TENDA S106PC - фото 12
Коммутатор TENDA S106PC - фото 13
Коммутатор TENDA S106PC - фото 14
Коммутатор TENDA S106PC - фото 15
Коммутатор TENDA S106PC - фото 16
Коммутатор TENDA S106PC - фото 17
Коммутатор TENDA S106PC - фото 18
Коммутатор TENDA S106PC - фото 19
Коммутатор TENDA S106PC - фото 20
Коммутатор TENDA S106PC - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 1
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 2
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 3
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 4
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 5
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 6
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 7
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 8
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 9
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 10
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 11
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 12
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 13
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 14
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 15
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 16
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 17
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 18
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 19
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 20
  • Коммутатор TENDA S106PC - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723557
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х5
Вес, г.
590

Описание товара Коммутатор TENDA S106PC

Неуправляемый коммутатор Tenda S106PC представляет собой мощное и надежное решение для домашних и небольших офисных сетей. Оснащенный шестью медными портами (RJ-45), он предлагает четыре порта с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE), что позволяет одновременно передавать данные и обеспечивать питание подключенных устройств по свободным линиям витой пары. Общий бюджет PoE составляет 50 Вт, что делает коммутатор идеальным для подключения требовательных устройств, таких как IP-камеры, IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Одной из ключевых особенностей Tenda S106PC является функция Quality of Service (QoS). Эта функция приоритизирует обработку важных данных, минимизируя задержки и обеспечивая быструю доставку необходимой информации. Это особенно важно для организаций, где критичны мгновенные реакции и высокая производительность сети. Компактный черный корпус коммутатора не только стильно выглядит, но и удобен в размещении. Устройство можно установить как на столе, так и монтировать на стену, что позволяет экономить пространство и обеспечивать удобный доступ к сети. Tenda S106PC сочетает в себе высокую функциональность, простоту использования и гибкость монтажа, делая его отличным выбором для модернизации или расширения существующей сети, обеспечивая при этом надежное и эффективное питание подключенных устройств.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TENDA S106PC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор Tenda S106PC представляет собой мощное и надежное решение для домашних и небольших офисных сетей. Оснащенный шестью медными портами (RJ-45), он предлагает четыре порта с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE), что позволяет одновременно передавать данные и обеспечивать питание подключенных устройств по свободным линиям витой пары. Общий бюджет PoE составляет 50 Вт, что делает коммутатор идеальным для подключения требовательных устройств, таких как IP-камеры, IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Одной из ключевых особенностей Tenda S106PC является функция Quality of Service (QoS). Эта функция приоритизирует обработку важных данных, минимизируя задержки и обеспечивая быструю доставку необходимой информации. Это особенно важно для организаций, где критичны мгновенные реакции и высокая производительность сети. Компактный черный корпус коммутатора не только стильно выглядит, но и удобен в размещении. Устройство можно установить как на столе, так и монтировать на стену, что позволяет экономить пространство и обеспечивать удобный доступ к сети. Tenda S106PC сочетает в себе высокую функциональность, простоту использования и гибкость монтажа, делая его отличным выбором для модернизации или расширения существующей сети, обеспечивая при этом надежное и эффективное питание подключенных устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TENDA S106PC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...