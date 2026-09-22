Коммутатор TENDA S106PC
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TENDA S106PC
Неуправляемый коммутатор Tenda S106PC представляет собой мощное и надежное решение для домашних и небольших офисных сетей. Оснащенный шестью медными портами (RJ-45), он предлагает четыре порта с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE), что позволяет одновременно передавать данные и обеспечивать питание подключенных устройств по свободным линиям витой пары. Общий бюджет PoE составляет 50 Вт, что делает коммутатор идеальным для подключения требовательных устройств, таких как IP-камеры, IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Одной из ключевых особенностей Tenda S106PC является функция Quality of Service (QoS). Эта функция приоритизирует обработку важных данных, минимизируя задержки и обеспечивая быструю доставку необходимой информации. Это особенно важно для организаций, где критичны мгновенные реакции и высокая производительность сети. Компактный черный корпус коммутатора не только стильно выглядит, но и удобен в размещении. Устройство можно установить как на столе, так и монтировать на стену, что позволяет экономить пространство и обеспечивать удобный доступ к сети. Tenda S106PC сочетает в себе высокую функциональность, простоту использования и гибкость монтажа, делая его отличным выбором для модернизации или расширения существующей сети, обеспечивая при этом надежное и эффективное питание подключенных устройств.
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