Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
В наличии
Код товара: 579211
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х8
Вес, г.
250
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A
D-Link DGS-1008A/F1A — это компактный неуправляемый гигабитный коммутатор, предназначенный для использования в сетях малых офисов (SOHO) и дома. Он позволяет быстро развернуть высокоскоростную проводную сеть и объединить компьютеры, серверы, принтеры и игровые консоли без сложной настройки.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
D-Link DGS-1008A/F1A — это компактный неуправляемый гигабитный коммутатор, предназначенный для использования в сетях малых офисов (SOHO) и дома. Он позволяет быстро развернуть высокоскоростную проводную сеть и объединить компьютеры, серверы, принтеры и игровые консоли без сложной настройки.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой, есть ощущение что это китайский ноунейм с наклейкой dlink
Достоинства:
Комментарий:
Не разу понял нюансы, иногда огонек не горел при втыкании кабеля, но сейчас все работает, мозги не делает
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую к покупке. Отличное качество и доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Свичи огонь. Если ещё зависать не будут, ваще топ. Если будут зависать, дополню отзыв. Пока работают хорошо )
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, простой гигабитный хаб, известный прозводитель. Единственно пришла версия без 9 индикаторов спереди (как на картинках в описании), только одно питание сверху горит.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Но нет отверстий для монтажа на стену
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для дома, обычный хаб за 2 месяца проблем нет
Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A - данный товар вы можете купить по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой, есть ощущение что это китайский ноунейм с наклейкой dlink
Достоинства:
Комментарий:
Не разу понял нюансы, иногда огонек не горел при втыкании кабеля, но сейчас все работает, мозги не делает
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую к покупке. Отличное качество и доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Свичи огонь. Если ещё зависать не будут, ваще топ. Если будут зависать, дополню отзыв. Пока работают хорошо )
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, простой гигабитный хаб, известный прозводитель. Единственно пришла версия без 9 индикаторов спереди (как на картинках в описании), только одно питание сверху горит.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Но нет отверстий для монтажа на стену
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для дома, обычный хаб за 2 месяца проблем нет