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Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A

7 Отзывы
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Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579211
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A
1 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутаторы
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х8
Вес, г.
250

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A

D-Link DGS-1008A/F1A — это компактный неуправляемый гигабитный коммутатор, предназначенный для использования в сетях малых офисов (SOHO) и дома. Он позволяет быстро развернуть высокоскоростную проводную сеть и объединить компьютеры, серверы, принтеры и игровые консоли без сложной настройки.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A

Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Стефан С.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой, есть ощущение что это китайский ноунейм с наклейкой dlink
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
I A

Достоинства:


Комментарий:
Не разу понял нюансы, иногда огонек не горел при втыкании кабеля, но сейчас все работает, мозги не делает
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую к покупке. Отличное качество и доставка.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Свичи огонь. Если ещё зависать не будут, ваще топ. Если будут зависать, дополню отзыв. Пока работают хорошо )
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, простой гигабитный хаб, известный прозводитель. Единственно пришла версия без 9 индикаторов спереди (как на картинках в описании), только одно питание сверху горит.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Но нет отверстий для монтажа на стену
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для дома, обычный хаб за 2 месяца проблем нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутаторы
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
D-Link DGS-1008A/F1A — это компактный неуправляемый гигабитный коммутатор, предназначенный для использования в сетях малых офисов (SOHO) и дома. Он позволяет быстро развернуть высокоскоростную проводную сеть и объединить компьютеры, серверы, принтеры и игровые консоли без сложной настройки.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Стефан С.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой, есть ощущение что это китайский ноунейм с наклейкой dlink
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
I A

Достоинства:


Комментарий:
Не разу понял нюансы, иногда огонек не горел при втыкании кабеля, но сейчас все работает, мозги не делает
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую к покупке. Отличное качество и доставка.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Свичи огонь. Если ещё зависать не будут, ваще топ. Если будут зависать, дополню отзыв. Пока работают хорошо )
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, простой гигабитный хаб, известный прозводитель. Единственно пришла версия без 9 индикаторов спереди (как на картинках в описании), только одно питание сверху горит.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Но нет отверстий для монтажа на стену
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для дома, обычный хаб за 2 месяца проблем нет


Коммутатор D-Link DGS-1008A/F1A - данный товар вы можете купить по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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