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Коммутатор ORIGO OS2208/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO OS2208/A1A

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Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 1
Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 2
Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 3
Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 4
Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 5
Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 6
Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 3
  • Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 4
  • Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 5
  • Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 6
  • Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор ORIGO OS2208/A1A
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор OS2208 Адаптер питания Краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Размеры в упаковке, см
16х8х6
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор ORIGO OS2208/A1A

? OS2208 – неуправляемый коммутатор c 8 портами 1 Гбит/с в металлическом корпусе для настольной установки. ? Коммутатор ORIGO OS2208 представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети и подключения небольших рабочих групп на предприятиях, в офисах, учебных классах и медицинских учреждениях. ? OS2208 выполнен в прочном металлическом корпусе, работает абсолютно бесшумно и не требует настройки. При подключении клиентских устройств коммутатор автоматически выбирает максимально возможную скорость соединения и активирует режим дуплекса. ? Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный. ?? Не упустите возможность улучшить свою сеть с помощью этого надежного устройства!



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS2208/A1A




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ORIGO
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор OS2208 Адаптер питания Краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Описание
? OS2208 – неуправляемый коммутатор c 8 портами 1 Гбит/с в металлическом корпусе для настольной установки. ? Коммутатор ORIGO OS2208 представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети и подключения небольших рабочих групп на предприятиях, в офисах, учебных классах и медицинских учреждениях. ? OS2208 выполнен в прочном металлическом корпусе, работает абсолютно бесшумно и не требует настройки. При подключении клиентских устройств коммутатор автоматически выбирает максимально возможную скорость соединения и активирует режим дуплекса. ? Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный. ?? Не упустите возможность улучшить свою сеть с помощью этого надежного устройства!


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор ORIGO OS2208/A1A - по цене 1680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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