Коммутатор ORIGO OS2208/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS2208/A1A
? OS2208 – неуправляемый коммутатор c 8 портами 1 Гбит/с в металлическом корпусе для настольной установки. ? Коммутатор ORIGO OS2208 представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети и подключения небольших рабочих групп на предприятиях, в офисах, учебных классах и медицинских учреждениях. ? OS2208 выполнен в прочном металлическом корпусе, работает абсолютно бесшумно и не требует настройки. При подключении клиентских устройств коммутатор автоматически выбирает максимально возможную скорость соединения и активирует режим дуплекса. ? Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный. ?? Не упустите возможность улучшить свою сеть с помощью этого надежного устройства!
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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