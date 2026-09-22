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Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK

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Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 1
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 2
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 3
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 4
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 5
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 6
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
100
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 6
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723475
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
29.5
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK

Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
29.5
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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