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Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001

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Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 1
Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 2
Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 3
Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 4
Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 5
Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 6
Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
40
Скорость вращения вентилятора
1000-5000 об/мин
Уровень шума
23.6
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 1
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 2
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 3
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 4
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 5
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 6
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717609
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
для оперативной памяти
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
40
Скорость вращения вентилятора
1000-5000 об/мин
Уровень шума
23.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х20
Вес, кг.
14.64

Описание товара Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001

Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентилятором ALSEYE! **Почему стоит выбрать ALSEYE AS.03.08.0001?** * **Три вентилятора в комплекте:** эффективное охлаждение компонентов вашего ПК. * **Компактные размеры:** 145,9 ? 82 ? 38,3 мм — вентилятор не займёт много места в корпусе. * **Надёжный материал:** корпус выполнен из листового металла толщиной 1 мм (SPCC), что гарантирует долговечность. * **Стильный дизайн:** чёрное порошковое покрытие и ARGB-подсветка создадут уникальный облик вашего компьютера. * **Регулируемая скорость вращения:** от 1000 до 3500 об/мин — вы сможете подобрать оптимальный режим работы. Добавьте стиль и эффективность вашему ПК с вентилятором ALSEYE!



Теги товара: RGB

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Alseye AS.03.08.0001




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
для оперативной памяти
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
40
Скорость вращения вентилятора
1000-5000 об/мин
Уровень шума
23.6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентилятором ALSEYE! **Почему стоит выбрать ALSEYE AS.03.08.0001?** * **Три вентилятора в комплекте:** эффективное охлаждение компонентов вашего ПК. * **Компактные размеры:** 145,9 ? 82 ? 38,3 мм — вентилятор не займёт много места в корпусе. * **Надёжный материал:** корпус выполнен из листового металла толщиной 1 мм (SPCC), что гарантирует долговечность. * **Стильный дизайн:** чёрное порошковое покрытие и ARGB-подсветка создадут уникальный облик вашего компьютера. * **Регулируемая скорость вращения:** от 1000 до 3500 об/мин — вы сможете подобрать оптимальный режим работы. Добавьте стиль и эффективность вашему ПК с вентилятором ALSEYE!


Теги товара: RGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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