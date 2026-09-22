Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB
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Характеристики
Описание товара Корпус Ocypus Gamma C60 WH ARGB
Корпус Ocypus — это стильное и функциональное решение для создания мощной и современной системы. Предлагая пользователям идеальное сочетание дизайна и производительности, этот корпус весом 4,6 кг выполнен из качественных материалов: пластика, стекла и металла, что обеспечивает его долговечность и стильный внешний вид. Ocypus поддерживает процессорные кулеры с максимальной высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 330 мм, позволяя пользователям устанавливать производительные компоненты. В корпусе предусмотрено 7 слотов расширения, что делает его отличным выбором для сборки разнообразных систем. Нижнее расположение блока питания способствует оптимизации воздушного потока и температурного режима внутри корпуса. Корпус оснащен двумя внутренними отсеками для накопителей 2,5 дюйма и двумя для 3,5 дюйма, обеспечивая достаточно места для хранения данных. Он совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX. Наличие ARGB-подсветки добавляет современный и привлекательный визуальный эффект, который можно настроить под индивидуальные предпочтения. Ocypus не имеет встроенного кард-ридера, что делает корпус более лаконичным. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантность и универсальность, отлично вписываясь в любой интерьер. Типоразмер Midi-Tower делает его идеальным выбором для сборки системы средней мощности, подходящей как для работы, так и для развлечений. Бренд Ocypus известен своим вниманием к деталям и качеству, что гарантирует надежность и долговечность каждой сборки.
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Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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