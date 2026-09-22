Корпус Ocypus Gamma C70 BK
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Ocypus Gamma C70 BK
Корпус Ocypus — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Данный корпус, весом 5,8 кг, выполнен из высококачественных материалов, включая пластик, сталь и стекло, обеспечивая надежность и современный эстетический вид. Он представлен в черном цвете, что добавляет ему элегантности и позволяет легко вписаться в любой интерьер. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower и поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов. Внутри размещен один встроенный вентилятор на 120 мм для эффективного охлаждения. Максимальная высота процессорного кулера составляет 163 мм, а максимальная длина видеокарты — 370 мм, что позволяет устанавливать мощные компоненты без проблем. Для хранения данных предусмотрены внутренние отсеки: один 3,5-дюймовый и три 2,5-дюймовых, что удобно для монтажа различных накопителей. В корпусе нет встроенного кард-ридера, однако, его современная компоновка гарантирует легкость добавления всех необходимых устройств. Корпус также оснащен семью слотами расширения, что дает возможность установки дополнительных карт расширения. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощает установку системы. Корпус Ocypus станет отличным выбором для сборки мощного и надежного компьютера, удовлетворяющего актуальные высокотехнологичные требования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитКорпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитКорпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU US...
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)
-
В наличииЦена 2 800 руб. 3 330 руб.700 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702-FZ450
-
В наличииЦена 3 110 руб.778 руб. в СплитКорпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fa...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Отзывы о товаре Корпус Ocypus Gamma C70 BK