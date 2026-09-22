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Корпус Ocypus Gamma C70 BK купить с доставкой в Москве
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Корпус Ocypus Gamma C70 BK

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Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 1
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Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 3
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Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 6
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 7
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 8
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 9
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 10
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 11
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 12
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 13
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 14
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 15
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 16
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 17
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 18
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Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 24
Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 1
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 2
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 3
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 4
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 5
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 6
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 7
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 8
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 9
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 10
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 11
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 12
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 13
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 14
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 15
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 16
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 17
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 18
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 19
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 20
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 21
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 22
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 23
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 24
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723459
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 456 x 421 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, комбинированный аудиоразъем
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Gamma C70 BK

Корпус Ocypus — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Данный корпус, весом 5,8 кг, выполнен из высококачественных материалов, включая пластик, сталь и стекло, обеспечивая надежность и современный эстетический вид. Он представлен в черном цвете, что добавляет ему элегантности и позволяет легко вписаться в любой интерьер. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower и поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов. Внутри размещен один встроенный вентилятор на 120 мм для эффективного охлаждения. Максимальная высота процессорного кулера составляет 163 мм, а максимальная длина видеокарты — 370 мм, что позволяет устанавливать мощные компоненты без проблем. Для хранения данных предусмотрены внутренние отсеки: один 3,5-дюймовый и три 2,5-дюймовых, что удобно для монтажа различных накопителей. В корпусе нет встроенного кард-ридера, однако, его современная компоновка гарантирует легкость добавления всех необходимых устройств. Корпус также оснащен семью слотами расширения, что дает возможность установки дополнительных карт расширения. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощает установку системы. Корпус Ocypus станет отличным выбором для сборки мощного и надежного компьютера, удовлетворяющего актуальные высокотехнологичные требования.

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Gamma C70 BK




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 456 x 421 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, комбинированный аудиоразъем
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ocypus — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Данный корпус, весом 5,8 кг, выполнен из высококачественных материалов, включая пластик, сталь и стекло, обеспечивая надежность и современный эстетический вид. Он представлен в черном цвете, что добавляет ему элегантности и позволяет легко вписаться в любой интерьер. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower и поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов. Внутри размещен один встроенный вентилятор на 120 мм для эффективного охлаждения. Максимальная высота процессорного кулера составляет 163 мм, а максимальная длина видеокарты — 370 мм, что позволяет устанавливать мощные компоненты без проблем. Для хранения данных предусмотрены внутренние отсеки: один 3,5-дюймовый и три 2,5-дюймовых, что удобно для монтажа различных накопителей. В корпусе нет встроенного кард-ридера, однако, его современная компоновка гарантирует легкость добавления всех необходимых устройств. Корпус также оснащен семью слотами расширения, что дает возможность установки дополнительных карт расширения. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощает установку системы. Корпус Ocypus станет отличным выбором для сборки мощного и надежного компьютера, удовлетворяющего актуальные высокотехнологичные требования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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