Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 4Tb (WDS400T1X0M)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 4Tb (WDS400T1X0M)
Создайте новую игровую систему или рабочую станцию с помощью передового твердотельного накопителя PCIe Gen 5, предлагающего молниеносную скорость до 14 900 МБ/с для таких ресурсоемких задач, как высокоуровневые игры, создание профессионального контента и приложения на базе ИИ. В твердотельных накопителях WD_BLACK SN8100 NVMe, которые являются лидерами отрасли среди устройств с интерфейсом PCIe Gen 5 в сфере энергоэффективности, используется передовая технология TLC 3D CBA NAND, обеспечивающая быстродействие и надежность, а профиль низкого энергопотребления позволяет вашей системе работать стабильно. Новый интегрированный радиатор отличается фирменным дизайном WD_BLACK и настраиваемой RGB-подсветкой. Благодаря анодированному алюминию, двойным прокладкам TIM и изящному низкопрофильному дизайну, он поддерживает температуру в норме благодаря превосходной конструкции системы пассивного охлаждения — шумные вентиляторы или дополнительные шнуры питания не требуются. Этот твердотельный накопитель с объемом памяти до 4 ТБ и рядом мощных функций — оптимальное решение для требовательных пользователей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 55 460 руб.13865 руб. в СплитНакопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)
-
В наличииЦена 56 500 руб.14125 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 59 850 руб.14963 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
-
В наличииЦена 65 650 руб.16413 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00A...
-
В наличииЦена 73 960 руб.18490 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
-
В наличииЦена 76 860 руб.19215 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB96...
-
В наличииЦена 84 660 руб.21165 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A0...
-
В наличииЦена 88 460 руб.22115 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 112 080 руб.28020 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 138 050 руб.34513 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM883 3.84Tb (MZ7LH3T8HMLT-000...
-
В наличииЦена 147 330 руб.36833 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 156 900 руб.39225 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 4Tb (WDS400T1X0M)