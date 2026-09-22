Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723385
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue
Сине-черный сотовый телефон BQ 2456 Pocket оснащен экраном диагональю 2.4" и разрешением 320x240. За насыщенность цветов изображения отвечает технология IPS. Корпус телефона сделан в формате раскладушки, поэтому дисплей защищен от механических повреждений, а кнопки – от случайного нажатия.
Сотовый телефон BQ 2456 Pocket поддерживает Bluetooth 2.1 и стандарт сотовой связи 2G. Можно одновременно установить 2 физические sim-карты формата Nano-SIM. Хранить файлы можно на карте памяти объемом до 32 ГБ – для нее предусмотрен специальный слот. Также телефон оснащен виброзвонком кнопкой SOS. Она позволяет вызвать экстренную помощь и оповестить близких о чрезвычайной ситуации.
Сине-черный сотовый телефон BQ 2456 Pocket оснащен экраном диагональю 2.4" и разрешением 320x240. За насыщенность цветов изображения отвечает технология IPS. Корпус телефона сделан в формате раскладушки, поэтому дисплей защищен от механических повреждений, а кнопки – от случайного нажатия.
Сотовый телефон BQ 2456 Pocket поддерживает Bluetooth 2.1 и стандарт сотовой связи 2G. Можно одновременно установить 2 физические sim-карты формата Nano-SIM. Хранить файлы можно на карте памяти объемом до 32 ГБ – для нее предусмотрен специальный слот. Также телефон оснащен виброзвонком кнопкой SOS. Она позволяет вызвать экстренную помощь и оповестить близких о чрезвычайной ситуации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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