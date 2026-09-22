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Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue

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Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723385
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
183

Описание товара Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue

Сине-черный сотовый телефон BQ 2456 Pocket оснащен экраном диагональю 2.4" и разрешением 320x240. За насыщенность цветов изображения отвечает технология IPS. Корпус телефона сделан в формате раскладушки, поэтому дисплей защищен от механических повреждений, а кнопки – от случайного нажатия. Сотовый телефон BQ 2456 Pocket поддерживает Bluetooth 2.1 и стандарт сотовой связи 2G. Можно одновременно установить 2 физические sim-карты формата Nano-SIM. Хранить файлы можно на карте памяти объемом до 32 ГБ – для нее предусмотрен специальный слот. Также телефон оснащен виброзвонком кнопкой SOS. Она позволяет вызвать экстренную помощь и оповестить близких о чрезвычайной ситуации.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Dark Blue




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Страна производитель
Китай
Описание
Сине-черный сотовый телефон BQ 2456 Pocket оснащен экраном диагональю 2.4" и разрешением 320x240. За насыщенность цветов изображения отвечает технология IPS. Корпус телефона сделан в формате раскладушки, поэтому дисплей защищен от механических повреждений, а кнопки – от случайного нажатия. Сотовый телефон BQ 2456 Pocket поддерживает Bluetooth 2.1 и стандарт сотовой связи 2G. Можно одновременно установить 2 физические sim-карты формата Nano-SIM. Хранить файлы можно на карте памяти объемом до 32 ГБ – для нее предусмотрен специальный слот. Также телефон оснащен виброзвонком кнопкой SOS. Она позволяет вызвать экстренную помощь и оповестить близких о чрезвычайной ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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