Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB
Шлифовальная машина KEYANG — это мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для обработки различных материалов. Оснащенная двигателем мощностью 2000 Вт, эта угловая шлифмашина обеспечивает высокую производительность и эффективность в работе. С диаметром диска 230 мм инструмент позволяет выполнять широкий спектр задач, от грубой обдирки до точной шлифовки. Вес машины составляет 4,3 кг, что обеспечивает удобство в обращении и контроле во время работы. Наличие дополнительной рукоятки дает возможность обеспечить более стабильное и безопасное ведение инструмента, особенно при продолжительных операциях. Бренд KEYANG известен своим качественным и долговечным оборудованием, а данная модель является отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, нуждающихся в надежном и эффективном инструменте для решения различных задач по шлифовке и резке.
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