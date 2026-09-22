Top.Mail.Ru
Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 1
Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 2
Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 3
Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 4
Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 5
Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
27000
  • Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 1
  • Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 2
  • Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 3
  • Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 4
  • Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 5
  • Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722938
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
27000
Высота, см
15
Длина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, кг.
1.06

Описание товара Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки

Прямая пневмошлифмашина с набором оснастки Gigant DG27000 может использоваться для шлифования тонких сварных швов, обработки контуров, полировки поверхностей. Комплектуется прочным пластиковым кейсом - для удобства транспортировки и хранения. Прочность. Легкий и прочный корпус из композитных материалов обладает устойчивостью к механическим повреждениям. Комфорт. Инструмент отличается сниженным уровнем вибрации, что делает работу более комфортной и неутомительной.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
27000
Высота, см
15
Длина, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Прямая пневмошлифмашина с набором оснастки Gigant DG27000 может использоваться для шлифования тонких сварных швов, обработки контуров, полировки поверхностей. Комплектуется прочным пластиковым кейсом - для удобства транспортировки и хранения. Прочность. Легкий и прочный корпус из композитных материалов обладает устойчивостью к механическим повреждениям. Комфорт. Инструмент отличается сниженным уровнем вибрации, что делает работу более комфортной и неутомительной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...