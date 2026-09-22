Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
27000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722938
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
27000
Высота, см
15
Длина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, кг.
1.06
Описание товара Пневмошлифмашина прямая Gigant DG27000 + набор оснастки
Прямая пневмошлифмашина с набором оснастки Gigant DG27000 может использоваться для шлифования тонких сварных швов, обработки контуров, полировки поверхностей. Комплектуется прочным пластиковым кейсом - для удобства транспортировки и хранения. Прочность. Легкий и прочный корпус из композитных материалов обладает устойчивостью к механическим повреждениям. Комфорт. Инструмент отличается сниженным уровнем вибрации, что делает работу более комфортной и неутомительной.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
27000
Высота, см
15
Длина, см
4
Страна производитель
Китай
Прямая пневмошлифмашина с набором оснастки Gigant DG27000 может использоваться для шлифования тонких сварных швов, обработки контуров, полировки поверхностей. Комплектуется прочным пластиковым кейсом - для удобства транспортировки и хранения. Прочность. Легкий и прочный корпус из композитных материалов обладает устойчивостью к механическим повреждениям. Комфорт. Инструмент отличается сниженным уровнем вибрации, что делает работу более комфортной и неутомительной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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