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Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) купить с доставкой в Москве
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Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611)

35 Отзывы
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Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 1
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 2
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 3
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 4
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 5
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 6
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 7
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 8
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 9
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 10
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 11
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 12
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 13
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 14
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 15
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 16
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 17
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 18
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 1
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 2
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 3
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 4
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 5
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 6
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 7
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 8
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 9
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 10
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 11
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 12
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 13
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 14
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 15
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 16
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 17
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 18
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649042
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Добавить в корзину
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611)
2 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
90х187
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х31
Вес, кг.
2.16

Описание товара Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611)

Плоскошлифовальная вибрационная машина DENZEL VS-90-187 27611 используется для сухого шлифования дерева, пластмассы, металлических деталей. Металлическая подошва обеспечивает высокую производительность и точность обработки. Инструмент оснащен встроенной системой пылеудаления, которая позволяет сохранять чистоту на рабочем месте. Эргономичный корпус изготовлен из прочного материала, который гарантирует долгий срок службы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
как и ожидал товар понравился. начиная м упаковки, инструкции и срока доставки. попробовал в деле. надежды оправдались. отшкурил мебель, покрыл краской, получилось отлично. советую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Месяц использую не особо активно. Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
проверка вхолостуюработаетотлично
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Эдик Р.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратная обработка деревянных изделий, поверхность выходит гладкой и красивой.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Степан Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Люблю компактные инструменты, а тут и мощность приличная, и функционал богатый.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшая вибрация, правда мягкая, рука совсем не устаёт, подошва широкая, захват максимальный.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Поверхности выравнивает превосходно, пыль отсасывает, движок тихий.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
машинка как машинка, подошва тонковата
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Руки всё-таки устают, вибрация значительная
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Шлифмашина очень удобная в работе. Шлифует поверхность на отлично. У меня была другого
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
купили внуку,пока не очень освоил,но шлифлисты уже стер до дыр.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Макс А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая приспособа.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте нождачка и щетки. все работает, скорость регулируется. своих денег точно стоит
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
Для легкой обработки пойдет читайте инструкция работаем 15 минут даем остыть 30 ))
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка. Качественная сборка. Не очень шумная.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Есть с чем сравнивать, до этого была Deko пластиковая (одноразовая) после 10 квадратов начала разваливаться. Эта видно качественнее, искал с металлической подошвой, как эта. Порадовал длинный шнур. и пылесборник. С виду качественная. Доставка задержалась на день. дополню отзыв. зачистил около 20 квадратов, претензий нет совсем. Работает как положено. Докупил мешок для пыли и опилок. Помогает не очень, но все же лучше чем без него. Аппарат рекомендую. пока не подвел.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
рабочая,на даче опробую,посмотрим на работоспособность,добавлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Всë классно - жужжит шурсит шлифует!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятно удивлен качеством шлифмашины. Всё сделано добротно, выглядит стильно. Доставка заняла всего 2 дня. Могу советовать
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Карпенко В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает безотказно, качественный сборка,мощный и лёгкий, цена низкая.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Шлифмашина пришла в срок, упаковка целая. Качество отличное, всё соответствует описанию. Пользуюсь с удовольствием, рекомендую смело
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал с небольшими сомнениями, все оказалось просто отлично! Качество хорошее, всё как надо. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал впервые, и всё прошло просто отлично! Шлифмашина соответствует описанию, качество хорошее. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Марк П.

Достоинства:


Комментарий:
По качеству претензий нет, работает без нареканий, мощность как и заявлено. Цена достойная.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Петя М.

Достоинства:


Комментарий:
Ее производительность и функциональность поражают. С этой шлифмашиной я легко и эффективно выполняю шлифовку и отшлифовку поверхностей, обеспечивая гладкость и качество.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Армен А.

Достоинства:


Комментарий:
Она оказалась надежным и эффективным инструментом для шлифовки различных поверхностей. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Миша А.

Достоинства:


Комментарий:
Вибрация и шум в пределах разумного, работает ровно, порою работаю ею долго, перегрев в допустимых пределах. Занимает мало места в ящике с инструментом.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Адександр С.

Достоинства:


Комментарий:
работать ей одно удовольствие!
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично шлифует, немного шумит, соседи в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, пришло в комплекте, не пробовал ещё в работе
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Валентина С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла довольно таки быстро. Целая коробка. Работает хорошо. Надеемся прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Евгений Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка! Машинка просто огонь! Я очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесборник не собирает пыль
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
брала машинку для шлифовки мебели, для реставрации. со своей задачей справляется.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
получил вовремя, продавцу и всем причастным плюс в карму, как всегда. выглядит надёжно, в руки легла удобно, а за шаблон отдельное спасибо производителю.



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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
90х187
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскошлифовальная вибрационная машина DENZEL VS-90-187 27611 используется для сухого шлифования дерева, пластмассы, металлических деталей. Металлическая подошва обеспечивает высокую производительность и точность обработки. Инструмент оснащен встроенной системой пылеудаления, которая позволяет сохранять чистоту на рабочем месте. Эргономичный корпус изготовлен из прочного материала, который гарантирует долгий срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
как и ожидал товар понравился. начиная м упаковки, инструкции и срока доставки. попробовал в деле. надежды оправдались. отшкурил мебель, покрыл краской, получилось отлично. советую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Месяц использую не особо активно. Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
проверка вхолостуюработаетотлично
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Эдик Р.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратная обработка деревянных изделий, поверхность выходит гладкой и красивой.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Степан Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Люблю компактные инструменты, а тут и мощность приличная, и функционал богатый.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшая вибрация, правда мягкая, рука совсем не устаёт, подошва широкая, захват максимальный.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Поверхности выравнивает превосходно, пыль отсасывает, движок тихий.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
машинка как машинка, подошва тонковата
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Руки всё-таки устают, вибрация значительная
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Шлифмашина очень удобная в работе. Шлифует поверхность на отлично. У меня была другого
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
купили внуку,пока не очень освоил,но шлифлисты уже стер до дыр.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Макс А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая приспособа.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте нождачка и щетки. все работает, скорость регулируется. своих денег точно стоит
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
Для легкой обработки пойдет читайте инструкция работаем 15 минут даем остыть 30 ))
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка. Качественная сборка. Не очень шумная.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Есть с чем сравнивать, до этого была Deko пластиковая (одноразовая) после 10 квадратов начала разваливаться. Эта видно качественнее, искал с металлической подошвой, как эта. Порадовал длинный шнур. и пылесборник. С виду качественная. Доставка задержалась на день. дополню отзыв. зачистил около 20 квадратов, претензий нет совсем. Работает как положено. Докупил мешок для пыли и опилок. Помогает не очень, но все же лучше чем без него. Аппарат рекомендую. пока не подвел.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
рабочая,на даче опробую,посмотрим на работоспособность,добавлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Всë классно - жужжит шурсит шлифует!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятно удивлен качеством шлифмашины. Всё сделано добротно, выглядит стильно. Доставка заняла всего 2 дня. Могу советовать
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Карпенко В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает безотказно, качественный сборка,мощный и лёгкий, цена низкая.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Шлифмашина пришла в срок, упаковка целая. Качество отличное, всё соответствует описанию. Пользуюсь с удовольствием, рекомендую смело
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал с небольшими сомнениями, все оказалось просто отлично! Качество хорошее, всё как надо. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал впервые, и всё прошло просто отлично! Шлифмашина соответствует описанию, качество хорошее. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Марк П.

Достоинства:


Комментарий:
По качеству претензий нет, работает без нареканий, мощность как и заявлено. Цена достойная.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Петя М.

Достоинства:


Комментарий:
Ее производительность и функциональность поражают. С этой шлифмашиной я легко и эффективно выполняю шлифовку и отшлифовку поверхностей, обеспечивая гладкость и качество.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Армен А.

Достоинства:


Комментарий:
Она оказалась надежным и эффективным инструментом для шлифовки различных поверхностей. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Миша А.

Достоинства:


Комментарий:
Вибрация и шум в пределах разумного, работает ровно, порою работаю ею долго, перегрев в допустимых пределах. Занимает мало места в ящике с инструментом.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Адександр С.

Достоинства:


Комментарий:
работать ей одно удовольствие!
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично шлифует, немного шумит, соседи в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, пришло в комплекте, не пробовал ещё в работе
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Валентина С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла довольно таки быстро. Целая коробка. Работает хорошо. Надеемся прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Евгений Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка! Машинка просто огонь! Я очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесборник не собирает пыль
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
брала машинку для шлифовки мебели, для реставрации. со своей задачей справляется.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
получил вовремя, продавцу и всем причастным плюс в карму, как всегда. выглядит надёжно, в руки легла удобно, а за шаблон отдельное спасибо производителю.


Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) – стоимость товара 2670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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