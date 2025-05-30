Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
В наличии
Код товара: 649042
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
2 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
90х187
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х31
Вес, кг.
2.16
Описание товара Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611)
Плоскошлифовальная вибрационная машина DENZEL VS-90-187 27611 используется для сухого шлифования дерева, пластмассы, металлических деталей. Металлическая подошва обеспечивает высокую производительность и точность обработки. Инструмент оснащен встроенной системой пылеудаления, которая позволяет сохранять чистоту на рабочем месте. Эргономичный корпус изготовлен из прочного материала, который гарантирует долгий срок службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
90х187
Страна производитель
Китай
Плоскошлифовальная вибрационная машина DENZEL VS-90-187 27611 используется для сухого шлифования дерева, пластмассы, металлических деталей. Металлическая подошва обеспечивает высокую производительность и точность обработки. Инструмент оснащен встроенной системой пылеудаления, которая позволяет сохранять чистоту на рабочем месте. Эргономичный корпус изготовлен из прочного материала, который гарантирует долгий срок службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
как и ожидал товар понравился. начиная м упаковки, инструкции и срока доставки. попробовал в деле. надежды оправдались. отшкурил мебель, покрыл краской, получилось отлично. советую
Достоинства:
Комментарий:
Месяц использую не особо активно. Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
проверка вхолостуюработаетотлично
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратная обработка деревянных изделий, поверхность выходит гладкой и красивой.
Достоинства:
Комментарий:
Люблю компактные инструменты, а тут и мощность приличная, и функционал богатый.
Достоинства:
Комментарий:
Небольшая вибрация, правда мягкая, рука совсем не устаёт, подошва широкая, захват максимальный.
Достоинства:
Комментарий:
Поверхности выравнивает превосходно, пыль отсасывает, движок тихий.
Достоинства:
Комментарий:
машинка как машинка, подошва тонковата
Достоинства:
Комментарий:
Руки всё-таки устают, вибрация значительная
Достоинства:
Комментарий:
Шлифмашина очень удобная в работе. Шлифует поверхность на отлично. У меня была другого
Достоинства:
Комментарий:
купили внуку,пока не очень освоил,но шлифлисты уже стер до дыр.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая приспособа.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте нождачка и щетки. все работает, скорость регулируется. своих денег точно стоит
Достоинства:
Комментарий:
Для легкой обработки пойдет читайте инструкция работаем 15 минут даем остыть 30 ))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка. Качественная сборка. Не очень шумная.
Достоинства:
Комментарий:
Есть с чем сравнивать, до этого была Deko пластиковая (одноразовая) после 10 квадратов начала разваливаться. Эта видно качественнее, искал с металлической подошвой, как эта. Порадовал длинный шнур. и пылесборник. С виду качественная. Доставка задержалась на день. дополню отзыв. зачистил около 20 квадратов, претензий нет совсем. Работает как положено. Докупил мешок для пыли и опилок. Помогает не очень, но все же лучше чем без него. Аппарат рекомендую. пока не подвел.
Достоинства:
Комментарий:
рабочая,на даче опробую,посмотрим на работоспособность,добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Всë классно - жужжит шурсит шлифует!
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятно удивлен качеством шлифмашины. Всё сделано добротно, выглядит стильно. Доставка заняла всего 2 дня. Могу советовать
Достоинства:
Комментарий:
Работает безотказно, качественный сборка,мощный и лёгкий, цена низкая.
Достоинства:
Комментарий:
Шлифмашина пришла в срок, упаковка целая. Качество отличное, всё соответствует описанию. Пользуюсь с удовольствием, рекомендую смело
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал с небольшими сомнениями, все оказалось просто отлично! Качество хорошее, всё как надо. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал впервые, и всё прошло просто отлично! Шлифмашина соответствует описанию, качество хорошее. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
По качеству претензий нет, работает без нареканий, мощность как и заявлено. Цена достойная.
Достоинства:
Комментарий:
Ее производительность и функциональность поражают. С этой шлифмашиной я легко и эффективно выполняю шлифовку и отшлифовку поверхностей, обеспечивая гладкость и качество.
Достоинства:
Комментарий:
Она оказалась надежным и эффективным инструментом для шлифовки различных поверхностей. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Вибрация и шум в пределах разумного, работает ровно, порою работаю ею долго, перегрев в допустимых пределах. Занимает мало места в ящике с инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
работать ей одно удовольствие!
Достоинства:
Комментарий:
отлично шлифует, немного шумит, соседи в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, пришло в комплекте, не пробовал ещё в работе
Достоинства:
Комментарий:
Пришла довольно таки быстро. Целая коробка. Работает хорошо. Надеемся прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка! Машинка просто огонь! Я очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесборник не собирает пыль
Достоинства:
Комментарий:
брала машинку для шлифовки мебели, для реставрации. со своей задачей справляется.
Достоинства:
Комментарий:
получил вовремя, продавцу и всем причастным плюс в карму, как всегда. выглядит надёжно, в руки легла удобно, а за шаблон отдельное спасибо производителю.
Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611) – стоимость товара 2670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-11000 об/мин Denzel (27611)
Достоинства:
Комментарий:
как и ожидал товар понравился. начиная м упаковки, инструкции и срока доставки. попробовал в деле. надежды оправдались. отшкурил мебель, покрыл краской, получилось отлично. советую
Достоинства:
Комментарий:
Месяц использую не особо активно. Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
проверка вхолостуюработаетотлично
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратная обработка деревянных изделий, поверхность выходит гладкой и красивой.
Достоинства:
Комментарий:
Люблю компактные инструменты, а тут и мощность приличная, и функционал богатый.
Достоинства:
Комментарий:
Небольшая вибрация, правда мягкая, рука совсем не устаёт, подошва широкая, захват максимальный.
Достоинства:
Комментарий:
Поверхности выравнивает превосходно, пыль отсасывает, движок тихий.
Достоинства:
Комментарий:
машинка как машинка, подошва тонковата
Достоинства:
Комментарий:
Руки всё-таки устают, вибрация значительная
Достоинства:
Комментарий:
Шлифмашина очень удобная в работе. Шлифует поверхность на отлично. У меня была другого
Достоинства:
Комментарий:
купили внуку,пока не очень освоил,но шлифлисты уже стер до дыр.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая приспособа.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте нождачка и щетки. все работает, скорость регулируется. своих денег точно стоит
Достоинства:
Комментарий:
Для легкой обработки пойдет читайте инструкция работаем 15 минут даем остыть 30 ))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка. Качественная сборка. Не очень шумная.
Достоинства:
Комментарий:
Есть с чем сравнивать, до этого была Deko пластиковая (одноразовая) после 10 квадратов начала разваливаться. Эта видно качественнее, искал с металлической подошвой, как эта. Порадовал длинный шнур. и пылесборник. С виду качественная. Доставка задержалась на день. дополню отзыв. зачистил около 20 квадратов, претензий нет совсем. Работает как положено. Докупил мешок для пыли и опилок. Помогает не очень, но все же лучше чем без него. Аппарат рекомендую. пока не подвел.
Достоинства:
Комментарий:
рабочая,на даче опробую,посмотрим на работоспособность,добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Всë классно - жужжит шурсит шлифует!
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятно удивлен качеством шлифмашины. Всё сделано добротно, выглядит стильно. Доставка заняла всего 2 дня. Могу советовать
Достоинства:
Комментарий:
Работает безотказно, качественный сборка,мощный и лёгкий, цена низкая.
Достоинства:
Комментарий:
Шлифмашина пришла в срок, упаковка целая. Качество отличное, всё соответствует описанию. Пользуюсь с удовольствием, рекомендую смело
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал с небольшими сомнениями, все оказалось просто отлично! Качество хорошее, всё как надо. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал впервые, и всё прошло просто отлично! Шлифмашина соответствует описанию, качество хорошее. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
По качеству претензий нет, работает без нареканий, мощность как и заявлено. Цена достойная.
Достоинства:
Комментарий:
Ее производительность и функциональность поражают. С этой шлифмашиной я легко и эффективно выполняю шлифовку и отшлифовку поверхностей, обеспечивая гладкость и качество.
Достоинства:
Комментарий:
Она оказалась надежным и эффективным инструментом для шлифовки различных поверхностей. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Вибрация и шум в пределах разумного, работает ровно, порою работаю ею долго, перегрев в допустимых пределах. Занимает мало места в ящике с инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
работать ей одно удовольствие!
Достоинства:
Комментарий:
отлично шлифует, немного шумит, соседи в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, пришло в комплекте, не пробовал ещё в работе
Достоинства:
Комментарий:
Пришла довольно таки быстро. Целая коробка. Работает хорошо. Надеемся прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка! Машинка просто огонь! Я очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесборник не собирает пыль
Достоинства:
Комментарий:
брала машинку для шлифовки мебели, для реставрации. со своей задачей справляется.
Достоинства:
Комментарий:
получил вовремя, продавцу и всем причастным плюс в карму, как всегда. выглядит надёжно, в руки легла удобно, а за шаблон отдельное спасибо производителю.