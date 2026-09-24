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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721298
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805)
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
100 мм
Дополнительная рукоятка
да
Высота, см
10
Длина, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х11
Вес, кг.
2.28

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805)

Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805)



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
100 мм
Дополнительная рукоятка
да
Высота, см
10
Длина, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-115-805) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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