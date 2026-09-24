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УШМ STEHER d 125 мм, 1000 Вт, (AGS-125-1000) купить с доставкой в Москве
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УШМ STEHER d 125 мм, 1000 Вт, (AGS-125-1000)

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УШМ STEHER d 125 мм, 1000 Вт, (AGS-125-1000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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УШМ STEHER d 125 мм, 1000 Вт, (AGS-125-1000)
2 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
14
Длина, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х11
Вес, кг.
2.4

Описание товара УШМ STEHER d 125 мм, 1000 Вт, (AGS-125-1000)

Угловая шлифмашина STEHER AGS-125-1000, предназначена для использования в качестве отрезной, дисковой шлифовальной, шлифовальной и зачистной машины при установке соответствующего расходного инструмента.



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Отзывы о товаре УШМ STEHER d 125 мм, 1000 Вт, (AGS-125-1000)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
14
Длина, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина STEHER AGS-125-1000, предназначена для использования в качестве отрезной, дисковой шлифовальной, шлифовальной и зачистной машины при установке соответствующего расходного инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ STEHER d 125 мм, 1000 Вт, (AGS-125-1000) - этот товар вы можете купить по цене 2630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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