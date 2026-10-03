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Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700

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Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 1
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 2
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 3
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 4
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 5
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 6
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 7
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
710
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Емкость аккумулятора
0
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 340 руб.  3 352 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266388
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700
2 340 руб. -30%
3 352 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
710
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Емкость аккумулятора
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700

Угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/700 529.1.0.00 предназначена для шлифовки, резания и зачистки различных материалов. Благодаря мощному высокопроизводительному двигателю она рассчитана на работу в продолжительном режиме. Редуктор имеет компактные размеры, благодаря чему инструментом можно добраться в самое сложное место. Диск прикрыт кожухом, защищающим пользователя от возможных травм.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
710
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Развернуть
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Емкость аккумулятора
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/700 529.1.0.00 предназначена для шлифовки, резания и зачистки различных материалов. Благодаря мощному высокопроизводительному двигателю она рассчитана на работу в продолжительном режиме. Редуктор имеет компактные размеры, благодаря чему инструментом можно добраться в самое сложное место. Диск прикрыт кожухом, защищающим пользователя от возможных травм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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