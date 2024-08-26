Top.Mail.Ru
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 1
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 2
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 3
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 4
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 5
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 6
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 7
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 8
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 9
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 10
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 11
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 12
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 13
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 14
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 15
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 16
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 1
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 2
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 3
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 4
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 5
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 6
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 7
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 8
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 9
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 10
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 11
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 12
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 13
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 14
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 15
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 16
  • Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614)
2 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
150х150х100/100х110
Дополнительная рукоятка
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х32х21
Вес, кг.
1.2

Описание товара Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614)

Плоскошлифовальная вибрационная машина DENZEL VDS-2 27614 используется для сухого шлифования дерева, пластмассы, металлических деталей. Прорезиненная ручка снижает уровень вибрации, делает захват инструмента надежным и предотвращает скольжение рук. Инструмент оснащен встроенной системой пылеудаления, которая позволяет сохранять чистоту на рабочем месте.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614)

Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Григорий С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась в использовании. Сменные насадки. Остался доволен покупкой



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
150х150х100/100х110
Дополнительная рукоятка
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскошлифовальная вибрационная машина DENZEL VDS-2 27614 используется для сухого шлифования дерева, пластмассы, металлических деталей. Прорезиненная ручка снижает уровень вибрации, делает захват инструмента надежным и предотвращает скольжение рук. Инструмент оснащен встроенной системой пылеудаления, которая позволяет сохранять чистоту на рабочем месте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Григорий С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась в использовании. Сменные насадки. Остался доволен покупкой


Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...