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Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369

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Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 1
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 2
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 3
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 4
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 5
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
6 м
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
140
Колеса
да
Источник питания
от сети
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 1
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 2
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 3
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 4
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 5
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722860
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
6 м
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
140
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х32
Вес, кг.
10

Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369

Мойка высокого давления Ryobi представляет собой мощное и удобное устройство для чистки различных поверхностей. С весом всего 10 кг, она достаточно легкая и мобильная, что делает её отличным выбором для домашнего использования. Благодаря наличию колес, её удобно перемещать по участку, а длина шланга в 6 метров обеспечивает универсальность применения. Эта мойка способна работать с максимальным давлением до 140 бар, что позволяет эффективно очищать даже самые стойкие загрязнения. С производительностью в 420 литров в час она гарантирует быстрое и качественное выполнение работы. Двигатель мощностью 1800 Вт обеспечивает стабильно высокую производительность, а минимальное рабочее давление в 100 бар делает устройство эффективным даже при более простых задачах. Одним из ключевых преимуществ мойки Ryobi является возможность забора воды из альтернативных источников, что делает её еще более универсальной. Кроме того, устройство поддерживает использование моющих средств, что повышает качество очистки. Источник питания от сети и длина кабеля 5 метров обеспечивают надежное подключение без необходимости частой смены розеток. Максимальная температура воды на входе – 50°C, что позволяет использовать тёплую воду для более эффективной очистки. Мойка высокого давления Ryobi – это надёжный инструмент для поддержания чистоты вокруг дома, который сочетает в себе высокую мощность, функциональность и удобство использования.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1800
Производительность, л/ч
420
Длина шланга
6 м
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
140
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Ryobi представляет собой мощное и удобное устройство для чистки различных поверхностей. С весом всего 10 кг, она достаточно легкая и мобильная, что делает её отличным выбором для домашнего использования. Благодаря наличию колес, её удобно перемещать по участку, а длина шланга в 6 метров обеспечивает универсальность применения. Эта мойка способна работать с максимальным давлением до 140 бар, что позволяет эффективно очищать даже самые стойкие загрязнения. С производительностью в 420 литров в час она гарантирует быстрое и качественное выполнение работы. Двигатель мощностью 1800 Вт обеспечивает стабильно высокую производительность, а минимальное рабочее давление в 100 бар делает устройство эффективным даже при более простых задачах. Одним из ключевых преимуществ мойки Ryobi является возможность забора воды из альтернативных источников, что делает её еще более универсальной. Кроме того, устройство поддерживает использование моющих средств, что повышает качество очистки. Источник питания от сети и длина кабеля 5 метров обеспечивают надежное подключение без необходимости частой смены розеток. Максимальная температура воды на входе – 50°C, что позволяет использовать тёплую воду для более эффективной очистки. Мойка высокого давления Ryobi – это надёжный инструмент для поддержания чистоты вокруг дома, который сочетает в себе высокую мощность, функциональность и удобство использования.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


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