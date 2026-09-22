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Телевизор TCL 55C6K купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 55C6K

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Телевизор TCL 55C6K - фото 6
Телевизор TCL 55C6K - фото 7
Телевизор TCL 55C6K - фото 8
Телевизор TCL 55C6K - фото 9
Телевизор TCL 55C6K - фото 10
Телевизор TCL 55C6K - фото 11
Телевизор TCL 55C6K - фото 12
Телевизор TCL 55C6K - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 1
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 2
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 3
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 4
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 5
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 6
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 7
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 8
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 9
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 10
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 11
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 12
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722835
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.76х0.3
Вес, кг.
12.4

Описание товара Телевизор TCL 55C6K

? TCL C6K Premium QD-MiniLED TV — Совершенство в каждой детали Изысканный телевизор нового поколения, сочетающий лучшие инновации в области изображения и дизайна. ? Передовая Mini LED технология QD-Mini LED от TCL объединяет преимущества QLED и OLED: пиксельная точность подсветки, контрастность, расширенный цветовой охват, высокая яркость и увеличенный срок службы. ? Точное управление подсветкой Halo Control Инновационная технология управления светом от источника до изображения полностью устраняет эффект ореолов, обеспечивая исключительную четкость и глубину картинки. ? Мощные светодиодные чипы Новые мощные чипы обеспечивают увеличение яркости на 53,8% и повышение энергоэффективности на 10%, создавая яркие и естественные сцены. ? Сверхплотные микро-линзы Собственная технология микро-линз TCL улучшает равномерность подсветки на 143% и на 18,7% повышает контроль ореолов. ? Тонкий корпус с технологией Micro-OD Минимальная толщина корпуса благодаря усовершенствованной оптической технологии Mini LED без ущерба для качества изображения. ? Динамический алгоритм освещения Интеллектуальная оптимизация света и тени для создания реалистичных сцен в SDR и HDR контенте. ? Мгновенный отклик Transient Response Четкое изображение без размытости даже в динамичных сценах благодаря мгновенной реакции подсветки. ? Точная регулировка света с Bidirectional 23 bit Сверхточный контроль яркости и цветовой температуры делает изображение более живым и насыщенным. ? Панель HVA с ультравысоким контрастом Технология HVA обеспечивает нативный контраст до 7000:1, увеличивая чёткость деталей и снижая отражение света. ? Точное локальное затемнение до 512 зон Углубленные чёрные оттенки и усиленная яркость благодаря точному управлению отдельными зонами подсветки. ? Высокая яркость HDR Даже при ярком солнечном свете изображения остаются чёткими и насыщенными, сохраняя детали в светлых и тёмных участках сцены. ? Технология QLED Более миллиарда оттенков с использованием инновационных квантовых кристаллов и бионной оптимизации цвета для сверхреалистичной передачи красок. ? Эффективная панель HVA Высокая контрастность, широкий угол обзора свыше 178° и энергоэффективность обеспечивают яркое, чёткое изображение из любой точки комнаты. ? Частота обновления 144 Гц Поддержка 4K 144Hz от источника до дисплея обеспечивает сверхплавное и чёткое отображение динамичных сцен без артефактов. ? Процессор AiPQ Pro Умный чипсет с алгоритмами Ai Contrast, Ai Color, Ai Clarity, Ai Motion, Ai HDR и Ai Scene адаптирует картинку к окружающей обстановке и источнику сигнала. ? Авторитетная сертификация качества изображения Телевизор сертифицирован для обеспечения наилучшего визуального опыта. ? Погружение в звук с DTS Virtual:X и Dolby Atmos Виртуальный трёхмерный звук и кинотеатральное качество аудио обеспечивают полное погружение в контент. ? Игровой центр TCL Game Master Профессиональный игровой опыт благодаря поддержке AMD FreeSync Premium Pro, Gamebar, Superwide Gameview и HDMI 2.1. ? Google TV Индивидуальные рекомендации фильмов и шоу на основе ваших предпочтений на одной удобной платформе. ? Голосовой помощник Hey Google Получайте ответы, управляйте устройствами умного дома и наслаждайтесь интеллектуальными возможностями с помощью голосовых команд. ? Видеосвязь через Google Meet Простая организация видеозвонков прямо на большом экране телевизора. ? Безопасный детский профиль Создайте безопасное цифровое пространство для детей с соответствующим возрасту контентом. ? Галерея искусства Art Gallery Преобразите свой интерьер, превратив телевизор в персональную художественную галерею с шедеврами мирового искусства. ? Искусство AI Art Более 100 000 заранее сгенерированных ИИ-изображений различных стилей — персонализируйте ваш экран за секунды. ? Режим Ambient Mode Создайте атмосферу отдыха с живописными пейзажами и природными звуками прямо у себя дома. ? Энергосберегающий режим Интеллектуальное управление яркостью и динамическая адаптация освещения для снижения энергопотребления. ? Быстрая настройка Quick Settings Настройте удобный доступ к часто используемым функциям, оптимизируя работу с телевизором. ? Ультратонкий дизайн Элегантный корпус толщиной менее 60 мм гармонично впишется в любой интерьер, подчеркивая эстетику вашего пространства.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 55C6K




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Описание
? TCL C6K Premium QD-MiniLED TV — Совершенство в каждой детали Изысканный телевизор нового поколения, сочетающий лучшие инновации в области изображения и дизайна. ? Передовая Mini LED технология QD-Mini LED от TCL объединяет преимущества QLED и OLED: пиксельная точность подсветки, контрастность, расширенный цветовой охват, высокая яркость и увеличенный срок службы. ? Точное управление подсветкой Halo Control Инновационная технология управления светом от источника до изображения полностью устраняет эффект ореолов, обеспечивая исключительную четкость и глубину картинки. ? Мощные светодиодные чипы Новые мощные чипы обеспечивают увеличение яркости на 53,8% и повышение энергоэффективности на 10%, создавая яркие и естественные сцены. ? Сверхплотные микро-линзы Собственная технология микро-линз TCL улучшает равномерность подсветки на 143% и на 18,7% повышает контроль ореолов. ? Тонкий корпус с технологией Micro-OD Минимальная толщина корпуса благодаря усовершенствованной оптической технологии Mini LED без ущерба для качества изображения. ? Динамический алгоритм освещения Интеллектуальная оптимизация света и тени для создания реалистичных сцен в SDR и HDR контенте. ? Мгновенный отклик Transient Response Четкое изображение без размытости даже в динамичных сценах благодаря мгновенной реакции подсветки. ? Точная регулировка света с Bidirectional 23 bit Сверхточный контроль яркости и цветовой температуры делает изображение более живым и насыщенным. ? Панель HVA с ультравысоким контрастом Технология HVA обеспечивает нативный контраст до 7000:1, увеличивая чёткость деталей и снижая отражение света. ? Точное локальное затемнение до 512 зон Углубленные чёрные оттенки и усиленная яркость благодаря точному управлению отдельными зонами подсветки. ? Высокая яркость HDR Даже при ярком солнечном свете изображения остаются чёткими и насыщенными, сохраняя детали в светлых и тёмных участках сцены. ? Технология QLED Более миллиарда оттенков с использованием инновационных квантовых кристаллов и бионной оптимизации цвета для сверхреалистичной передачи красок. ? Эффективная панель HVA Высокая контрастность, широкий угол обзора свыше 178° и энергоэффективность обеспечивают яркое, чёткое изображение из любой точки комнаты. ? Частота обновления 144 Гц Поддержка 4K 144Hz от источника до дисплея обеспечивает сверхплавное и чёткое отображение динамичных сцен без артефактов. ? Процессор AiPQ Pro Умный чипсет с алгоритмами Ai Contrast, Ai Color, Ai Clarity, Ai Motion, Ai HDR и Ai Scene адаптирует картинку к окружающей обстановке и источнику сигнала. ? Авторитетная сертификация качества изображения Телевизор сертифицирован для обеспечения наилучшего визуального опыта. ? Погружение в звук с DTS Virtual:X и Dolby Atmos Виртуальный трёхмерный звук и кинотеатральное качество аудио обеспечивают полное погружение в контент. ? Игровой центр TCL Game Master Профессиональный игровой опыт благодаря поддержке AMD FreeSync Premium Pro, Gamebar, Superwide Gameview и HDMI 2.1. ? Google TV Индивидуальные рекомендации фильмов и шоу на основе ваших предпочтений на одной удобной платформе. ? Голосовой помощник Hey Google Получайте ответы, управляйте устройствами умного дома и наслаждайтесь интеллектуальными возможностями с помощью голосовых команд. ? Видеосвязь через Google Meet Простая организация видеозвонков прямо на большом экране телевизора. ? Безопасный детский профиль Создайте безопасное цифровое пространство для детей с соответствующим возрасту контентом. ? Галерея искусства Art Gallery Преобразите свой интерьер, превратив телевизор в персональную художественную галерею с шедеврами мирового искусства. ? Искусство AI Art Более 100 000 заранее сгенерированных ИИ-изображений различных стилей — персонализируйте ваш экран за секунды. ? Режим Ambient Mode Создайте атмосферу отдыха с живописными пейзажами и природными звуками прямо у себя дома. ? Энергосберегающий режим Интеллектуальное управление яркостью и динамическая адаптация освещения для снижения энергопотребления. ? Быстрая настройка Quick Settings Настройте удобный доступ к часто используемым функциям, оптимизируя работу с телевизором. ? Ультратонкий дизайн Элегантный корпус толщиной менее 60 мм гармонично впишется в любой интерьер, подчеркивая эстетику вашего пространства.
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