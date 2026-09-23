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Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65" S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65" S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый

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Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 1
Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 2
Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 3
Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 4
Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 5
Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 6
Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 7
Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 1
  • Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 2
  • Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 3
  • Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 4
  • Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 5
  • Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 6
  • Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 7
  • Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65&quot; S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737891
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
27
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
248
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
20.7

Описание товара Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65" S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый

Телевизор Haier 65 Smart TV S6 серого цвета оснащен ОС Android TV и поддерживает Smart TV. Благодаря этому вы получите доступ к интерактивному телевидению: просмотр прошедших передач, перемотка, запись видео, выход в интернет через браузер или онлайн-платформы. Также здесь можно играть в игры, общаться в мессенджерах, управлять домашними приборами через систему Умный дом. Модель получила экран диагональю 65" с разрешением 4K UltraHD. Технологии HQLED и Dolby Vision IQ делают картинку яркой, контрастной и реалистичной при любом освещении. В телевизоре кадры сменяются с частотой 120 Гц. Это делает движение объектов в кадре плавными и естественными. Телевизор Haier 65 Smart TV S6 подключается к интернету через Wi-Fi и по проводному каналу LAN. К устройству можно подсоединить цифровую и спутниковую антенну, а также оборудование с аналоговым сигналом: игровые приставки, камеры. Выход S/PDIF нужен для установки саундбаров, ресиверов для домашнего кинотеатра. Через Bluetooth можно синхронизировать ТВ со смартфоном, планшетом. Модель оснащена аудиосистемой мощностью 27 Вт. Технологии Dolby Digital Decoding, Dolby Atmos и Simmulated Surround Sound создают эффект объемного 3D звучания. В этом случае вы слышите звуки с разных точек как в кинотеатре. Управлять функциями телевизора можно с пульта ДУ или через голосового помощника Google Assistant.

Отзывы о товаре Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65" S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
27
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
248
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Haier 65 Smart TV S6 серого цвета оснащен ОС Android TV и поддерживает Smart TV. Благодаря этому вы получите доступ к интерактивному телевидению: просмотр прошедших передач, перемотка, запись видео, выход в интернет через браузер или онлайн-платформы. Также здесь можно играть в игры, общаться в мессенджерах, управлять домашними приборами через систему Умный дом. Модель получила экран диагональю 65" с разрешением 4K UltraHD. Технологии HQLED и Dolby Vision IQ делают картинку яркой, контрастной и реалистичной при любом освещении. В телевизоре кадры сменяются с частотой 120 Гц. Это делает движение объектов в кадре плавными и естественными. Телевизор Haier 65 Smart TV S6 подключается к интернету через Wi-Fi и по проводному каналу LAN. К устройству можно подсоединить цифровую и спутниковую антенну, а также оборудование с аналоговым сигналом: игровые приставки, камеры. Выход S/PDIF нужен для установки саундбаров, ресиверов для домашнего кинотеатра. Через Bluetooth можно синхронизировать ТВ со смартфоном, планшетом. Модель оснащена аудиосистемой мощностью 27 Вт. Технологии Dolby Digital Decoding, Dolby Atmos и Simmulated Surround Sound создают эффект объемного 3D звучания. В этом случае вы слышите звуки с разных точек как в кинотеатре. Управлять функциями телевизора можно с пульта ДУ или через голосового помощника Google Assistant.
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Отзывы


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