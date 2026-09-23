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Телевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000 купить с доставкой в Москве
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Телевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000

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Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 10
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 1
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 2
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 3
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 4
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 5
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 6
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 7
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 8
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 9
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 10
  • Телевизор SKYWORTH 55&quot; 55SXE9000 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 620 руб. 
Начислим 1034 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000
64 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CIx2
Выходы
аудио S/PDIF (оптический)
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, ножка подставкиx2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CIx2, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.86х0.18
Вес, кг.
23.7

Описание товара Телевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000

Телевизор OLED Skyworth 55SXE9000 представлен в ультратонком корпусе с экраном 55”, 4K-разрешением и поддержкой технологий HDR. Модель оснащена интуитивно простым меню настроек и приложений Smart TV. Вы можете использовать ассистента Google и голосовые команды для быстрого поиска нужного контента в Интернете. Skyworth 55SXE9000 оснащен динамиками на 20 Вт с поддержкой 4 технологий улучшения качества звука. ТВ позволяет управлять цифровым эфиром, смотреть фото и видео с USB-накопителей, подключать сразу 3 приставки по HDMI и управлять ими с 1 пульта. Благодаря ОЗУ 2 Гб и встроенной памяти 32 Гб система Android 10 не тормозит даже при запуске мощных приложений.

Отзывы о товаре Телевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CIx2
Выходы
аудио S/PDIF (оптический)
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, ножка подставкиx2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
OLED
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CIx2, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор OLED Skyworth 55SXE9000 представлен в ультратонком корпусе с экраном 55”, 4K-разрешением и поддержкой технологий HDR. Модель оснащена интуитивно простым меню настроек и приложений Smart TV. Вы можете использовать ассистента Google и голосовые команды для быстрого поиска нужного контента в Интернете. Skyworth 55SXE9000 оснащен динамиками на 20 Вт с поддержкой 4 технологий улучшения качества звука. ТВ позволяет управлять цифровым эфиром, смотреть фото и видео с USB-накопителей, подключать сразу 3 приставки по HDMI и управлять ими с 1 пульта. Благодаря ОЗУ 2 Гб и встроенной памяти 32 Гб система Android 10 не тормозит даже при запуске мощных приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 64620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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