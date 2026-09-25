Телевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 090 руб.
В наличии
Код товара: 737903
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77 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
245
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
32.5
Описание товара Телевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
75" телевизор TCL 75P7L с QLED-экраном и разрешением 4K Ultra HD даёт яркое и детализированное изображение на большом экране. Модель подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря высокой чёткости и насыщенным цветам. Смарт ТВ под управлением Google TV расширяет возможности развлечений и доступа к контенту.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
245
Страна производитель
Китай
75" телевизор TCL 75P7L с QLED-экраном и разрешением 4K Ultra HD даёт яркое и детализированное изображение на большом экране. Модель подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря высокой чёткости и насыщенным цветам. Смарт ТВ под управлением Google TV расширяет возможности развлечений и доступа к контенту.
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Купить Телевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный - по цене 77090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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