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Телевизор LG Q-NED 65QNED82A6B.ARUG 65" купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG Q-NED 65QNED82A6B.ARUG 65"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG Q-NED 65QNED82A6B.ARUG 65&quot; - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734761
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.57х0.93х0.17
Вес, кг.
29.4

Описание товара Телевизор LG Q-NED 65QNED82A6B.ARUG 65"

Телевизор LG 65QNED82A6B.ARUG оснащён 65-дюймовым экраном с разрешением 4K Ultra HD и работает на платформе WebOS, расширяя доступ к мультимедийным приложениям и сервисам. Черный титановый корпус подчёркивает современный стиль устройства. Насколько качественное изображение и комфортен ли экран для просмотра? Экран с диагональю 65" и разрешением 3840x2160 пикселей создаёт чёткую и детализированную картинку. Технология QNED улучшает цветопередачу и контрастность, усиливая насыщенность оттенков и глубину тёмных тонов. Такой уровень детализации подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр. Что умеет телевизор и насколько удобен интерфейс? Платформа WebOS открывает доступ к широкому спектру приложений и сервисов, включая стриминговые платформы и онлайн-контент. Смарт ТВ ускоряет переключение между приложениями и поддерживает голосовое управление. Телевизор воспроизводит современные форматы видео и аудио, расширяя возможности использования в домашних условиях. Впишется ли телевизор в интерьер и насколько он удобен в эксплуатации? Корпус в цвете черный титан сочетается с разными стилями интерьера. Минималистичный дизайн с тонкими рамками не отвлекает от просмотра и подчёркивает современность техники. Устройство оснащено необходимыми интерфейсами для подключения внешних устройств, упрощая интеграцию в домашнюю мультимедийную систему.

Отзывы о товаре Телевизор LG Q-NED 65QNED82A6B.ARUG 65"




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG 65QNED82A6B.ARUG оснащён 65-дюймовым экраном с разрешением 4K Ultra HD и работает на платформе WebOS, расширяя доступ к мультимедийным приложениям и сервисам. Черный титановый корпус подчёркивает современный стиль устройства. Насколько качественное изображение и комфортен ли экран для просмотра? Экран с диагональю 65" и разрешением 3840x2160 пикселей создаёт чёткую и детализированную картинку. Технология QNED улучшает цветопередачу и контрастность, усиливая насыщенность оттенков и глубину тёмных тонов. Такой уровень детализации подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр. Что умеет телевизор и насколько удобен интерфейс? Платформа WebOS открывает доступ к широкому спектру приложений и сервисов, включая стриминговые платформы и онлайн-контент. Смарт ТВ ускоряет переключение между приложениями и поддерживает голосовое управление. Телевизор воспроизводит современные форматы видео и аудио, расширяя возможности использования в домашних условиях. Впишется ли телевизор в интерьер и насколько он удобен в эксплуатации? Корпус в цвете черный титан сочетается с разными стилями интерьера. Минималистичный дизайн с тонкими рамками не отвлекает от просмотра и подчёркивает современность техники. Устройство оснащено необходимыми интерфейсами для подключения внешних устройств, упрощая интеграцию в домашнюю мультимедийную систему.
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Отзывы


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