Телевизор LG Q-NED 65QNED82A6B.ARUG 65"
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG Q-NED 65QNED82A6B.ARUG 65"
Телевизор LG 65QNED82A6B.ARUG оснащён 65-дюймовым экраном с разрешением 4K Ultra HD и работает на платформе WebOS, расширяя доступ к мультимедийным приложениям и сервисам. Черный титановый корпус подчёркивает современный стиль устройства. Насколько качественное изображение и комфортен ли экран для просмотра? Экран с диагональю 65" и разрешением 3840x2160 пикселей создаёт чёткую и детализированную картинку. Технология QNED улучшает цветопередачу и контрастность, усиливая насыщенность оттенков и глубину тёмных тонов. Такой уровень детализации подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр. Что умеет телевизор и насколько удобен интерфейс? Платформа WebOS открывает доступ к широкому спектру приложений и сервисов, включая стриминговые платформы и онлайн-контент. Смарт ТВ ускоряет переключение между приложениями и поддерживает голосовое управление. Телевизор воспроизводит современные форматы видео и аудио, расширяя возможности использования в домашних условиях. Впишется ли телевизор в интерьер и насколько он удобен в эксплуатации? Корпус в цвете черный титан сочетается с разными стилями интерьера. Минималистичный дизайн с тонкими рамками не отвлекает от просмотра и подчёркивает современность техники. Устройство оснащено необходимыми интерфейсами для подключения внешних устройств, упрощая интеграцию в домашнюю мультимедийную систему.
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