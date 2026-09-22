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Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный

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Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 1
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 2
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 3
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 4
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 5
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 6
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 7
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 8
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 9
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 10
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 11
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 12
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 13
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 14
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 15
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 16
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 17
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 18
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 19
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 20
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 21
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 22
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 9
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 10
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 11
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 12
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 13
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 14
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 15
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 16
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 17
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 18
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 19
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 20
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 21
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 22
  • Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730170
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.24х0.74х0.14
Вес, кг.
22.5

Описание товара Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный

Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU – это воплощение передовых технологий и элегантного дизайна, предназначенное для тех, кто стремится к безупречному качеству изображения и звука в домашней обстановке. Этот 50-дюймовый QLED-телевизор откроет перед вами мир ярких и реалистичных красок, благодаря технологии Quantum Dot.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU – это воплощение передовых технологий и элегантного дизайна, предназначенное для тех, кто стремится к безупречному качеству изображения и звука в домашней обстановке. Этот 50-дюймовый QLED-телевизор откроет перед вами мир ярких и реалистичных красок, благодаря технологии Quantum Dot.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE50QN80FAUXRU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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