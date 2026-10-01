Телевизор Digma Pro Mini LED 65Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 65" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 250 руб.
В наличии
Код товара: 743054
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73 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
42
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S-Video, S/PDIF (оптический), для наушников, композитный (видео)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
13.5
Описание товара Телевизор Digma Pro Mini LED 65Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 65" 4K Ultra HD
Телевизор DIGMA PRO Mini LED 65Q – это 65-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Большая диагональ делает его отличным выбором для домашнего кинотеатра, просмотра спортивных трансляций и игр на консоли. Сочетание Mini LED и квантовых точек обеспечивает яркое, детализированное изображение с высокой контрастностью и глубокими чёрными оттенками. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и функцию Multi-Screen Share.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
42
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S-Video, S/PDIF (оптический), для наушников, композитный (видео)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Телевизор DIGMA PRO Mini LED 65Q – это 65-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Большая диагональ делает его отличным выбором для домашнего кинотеатра, просмотра спортивных трансляций и игр на консоли. Сочетание Mini LED и квантовых точек обеспечивает яркое, детализированное изображение с высокой контрастностью и глубокими чёрными оттенками. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и функцию Multi-Screen Share.
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Купить Телевизор Digma Pro Mini LED 65Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 65" 4K Ultra HD - по цене 73250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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