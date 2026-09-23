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Телевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 10
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 11
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 12
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 13
Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 10
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 11
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 12
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 13
  • Телевизор TCL 55C7L 55&quot; QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737992
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.9х0.15
Вес, кг.
19

Описание товара Телевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный

55'' (139 см) телевизор TCL 55C7L выполнен в черном корпусе. Разрешение экрана составляет 4К. Технологии HDR обеспечат четкое изображение при любом освещении, а также улучшат картинку в тенях и светлых частях. Яркость и диагональ экрана позволят смотреть телевизор с расстояния до 3.5 м. Технологии звука обеспечат объемное и реалистичное звучание, подстраивая громкость и басы под тип видео. TCL 55C7L подключается к источнику сигнала через антенный вход, порт Ethernet, HDMI 2.1, вход спутниковой антенны. Телевизор поддерживает Smart TV, что позволит записывать сериалы, ставить на паузу телевизионные передачи. Управление осуществляется через пульт ДУ, приложение на смартфоне, экосистему Google Home, TCL Home.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
260
Страна производитель
Китай
Описание
55'' (139 см) телевизор TCL 55C7L выполнен в черном корпусе. Разрешение экрана составляет 4К. Технологии HDR обеспечат четкое изображение при любом освещении, а также улучшат картинку в тенях и светлых частях. Яркость и диагональ экрана позволят смотреть телевизор с расстояния до 3.5 м. Технологии звука обеспечат объемное и реалистичное звучание, подстраивая громкость и басы под тип видео. TCL 55C7L подключается к источнику сигнала через антенный вход, порт Ethernet, HDMI 2.1, вход спутниковой антенны. Телевизор поддерживает Smart TV, что позволит записывать сериалы, ставить на паузу телевизионные передачи. Управление осуществляется через пульт ДУ, приложение на смартфоне, экосистему Google Home, TCL Home.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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