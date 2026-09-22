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Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый

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Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 2
Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 3
Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 4
Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 5
Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 6
Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 7
Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 8
Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 9
Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
22
Объём резервуара для воды
0.14
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Вешалка для одежды
нет
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 2
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 3
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 4
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 5
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 6
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 7
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 8
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 9
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722562
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
Серый, Сиреневый
Комплектация
отпариватель, документация, упаковка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
22
Объём резервуара для воды
0.14
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.95
Габариты
11x11x24 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х11
Вес, г.
750

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый

Практичный и надежный отпариватель - незаменимый помощник в уходе за одеждой. Отличается стильным дизайном и большой работоспособностью.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS2001 1000Вт сиреневый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
Серый, Сиреневый
Комплектация
отпариватель, документация, упаковка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
22
Объём резервуара для воды
0.14
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Вешалка для одежды
нет
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.95
Габариты
11x11x24 см
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный и надежный отпариватель - незаменимый помощник в уходе за одеждой. Отличается стильным дизайном и большой работоспособностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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