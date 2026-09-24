Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка
Первые два EP восходящей звезды французско-алжирского музыкального жанра Сабрины Беллауэль, вышедшие на лейбле InFin?, впервые доступны в виде виниловой пластинки формата 12 дюймов. На стыке современной электронной музыки, альтернативного R&B и североафриканских ритмов Сабрина Беллауэль. предлагает своим слушателям беспрецедентное сочетание мощных эмоций поп-сцены и новаторского андеграундного стиля шумных ночных клубов. В 2020 году Сабрина Беллауэль вышла из своего кокона уже состоявшейся артисткой. Первым был альбом «We Don't Need To Be Enemies», мощная и смелая запись, которая отвлекла внимание от ее вокального таланта и сосредоточилась на отточенных, тщательных навыках продюсирования и изобретательности в создании сложной, прогрессивной музыки. Беллауэль удалось рассказать истории о своей личности и месте в мире практически без вокала. Затем вышел трек «Libra», в котором Сабрина объединила собственное творчество со своим великолепным голосом, продемонстрировав состоявшуюся, новаторскую, независимую артистку. Сабрина легко переключается между энергичным трэпом в «Arab Liquor» и роскошным R&B в «Float», а завершает альбом «She Don't Care», неожиданным хитом в стиле хаус, который, как можно представить, разогреет танцполы фестивалей по всей Европе. Этот разнообразный и мощный EP объединил разные стороны прессы, получив признание критиков и похвалу от Resident Advisor, Mixmag, The Quietus, Metal Magazine и Pan African Music — и это лишь некоторые из них. Таким образом, обе эти пластинки представляют собой одну сторону медали — и теперь доступны в виде 12-дюймовой виниловой пластинки, объединяющей их в уникальное музыкальное произведение. И когда клубы постепенно снова откроются, вы наверняка увидите это секретное оружие в самых разных диджейских сумках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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