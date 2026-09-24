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Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка

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Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка - фото 1
Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sabrina Bellaouel
Альбом (сингл)
Libra/ Wdntbe
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628338915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sabrina Bellaouel
Альбом (сингл)
Libra/ Wdntbe
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Build Up, Float, Wish You Were Home, Solar Return, Arab Liquor, She Don'T Care, Nasser, La Chute, We Don'T Need To Be Enemies, If, Pulse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка

Первые два EP восходящей звезды французско-алжирского музыкального жанра Сабрины Беллауэль, вышедшие на лейбле InFin?, впервые доступны в виде виниловой пластинки формата 12 дюймов. На стыке современной электронной музыки, альтернативного R&B и североафриканских ритмов Сабрина Беллауэль. предлагает своим слушателям беспрецедентное сочетание мощных эмоций поп-сцены и новаторского андеграундного стиля шумных ночных клубов. В 2020 году Сабрина Беллауэль вышла из своего кокона уже состоявшейся артисткой. Первым был альбом «We Don't Need To Be Enemies», мощная и смелая запись, которая отвлекла внимание от ее вокального таланта и сосредоточилась на отточенных, тщательных навыках продюсирования и изобретательности в создании сложной, прогрессивной музыки. Беллауэль удалось рассказать истории о своей личности и месте в мире практически без вокала. Затем вышел трек «Libra», в котором Сабрина объединила собственное творчество со своим великолепным голосом, продемонстрировав состоявшуюся, новаторскую, независимую артистку. Сабрина легко переключается между энергичным трэпом в «Arab Liquor» и роскошным R&B в «Float», а завершает альбом «She Don't Care», неожиданным хитом в стиле хаус, который, как можно представить, разогреет танцполы фестивалей по всей Европе. Этот разнообразный и мощный EP объединил разные стороны прессы, получив признание критиков и похвалу от Resident Advisor, Mixmag, The Quietus, Metal Magazine и Pan African Music — и это лишь некоторые из них. Таким образом, обе эти пластинки представляют собой одну сторону медали — и теперь доступны в виде 12-дюймовой виниловой пластинки, объединяющей их в уникальное музыкальное произведение. И когда клубы постепенно снова откроются, вы наверняка увидите это секретное оружие в самых разных диджейских сумках.

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Характеристики
Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628338915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sabrina Bellaouel
Альбом (сингл)
Libra/ Wdntbe
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Build Up, Float, Wish You Were Home, Solar Return, Arab Liquor, She Don'T Care, Nasser, La Chute, We Don'T Need To Be Enemies, If, Pulse
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Описание
Первые два EP восходящей звезды французско-алжирского музыкального жанра Сабрины Беллауэль, вышедшие на лейбле InFin?, впервые доступны в виде виниловой пластинки формата 12 дюймов. На стыке современной электронной музыки, альтернативного R&B и североафриканских ритмов Сабрина Беллауэль. предлагает своим слушателям беспрецедентное сочетание мощных эмоций поп-сцены и новаторского андеграундного стиля шумных ночных клубов. В 2020 году Сабрина Беллауэль вышла из своего кокона уже состоявшейся артисткой. Первым был альбом «We Don't Need To Be Enemies», мощная и смелая запись, которая отвлекла внимание от ее вокального таланта и сосредоточилась на отточенных, тщательных навыках продюсирования и изобретательности в создании сложной, прогрессивной музыки. Беллауэль удалось рассказать истории о своей личности и месте в мире практически без вокала. Затем вышел трек «Libra», в котором Сабрина объединила собственное творчество со своим великолепным голосом, продемонстрировав состоявшуюся, новаторскую, независимую артистку. Сабрина легко переключается между энергичным трэпом в «Arab Liquor» и роскошным R&B в «Float», а завершает альбом «She Don't Care», неожиданным хитом в стиле хаус, который, как можно представить, разогреет танцполы фестивалей по всей Европе. Этот разнообразный и мощный EP объединил разные стороны прессы, получив признание критиков и похвалу от Resident Advisor, Mixmag, The Quietus, Metal Magazine и Pan African Music — и это лишь некоторые из них. Таким образом, обе эти пластинки представляют собой одну сторону медали — и теперь доступны в виде 12-дюймовой виниловой пластинки, объединяющей их в уникальное музыкальное произведение. И когда клубы постепенно снова откроются, вы наверняка увидите это секретное оружие в самых разных диджейских сумках.
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Sabrina Bellaouel - Libra/ Wdntbe (3516628338915) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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