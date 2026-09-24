Top.Mail.Ru
Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка - фото 1
Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка - фото 2
Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Leach
Альбом (сингл)
Ocean Potion
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804182362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Leach
Альбом (сингл)
Ocean Potion
Жанр
Диско
Трек-лист
The Light Of The Mind, Hey! Hey! What You Doin To Me, Take Strength, The Lady Of The Sea, All My Life, You're The Only One Girl, At Least We Got Love, All Love's Children, Get Out In The Sun, Golden Hues, I Meditate Each Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка

Балеарский пляжный фанк-трек Стива Лича Ocean Potion, записанный с оркестром Crystal Grass Orchestra, — это абсолютный шедевр, фанковый AOR/блю-айд соул-классика 1976 года, близкий к стилю Неда Дохени. Кто такой Стив Лич, спросите вы? Никто иной, как Seasick Steve в прошлой жизни! Этот релиз, выпущенный только во Франции на лейбле Philips, — это невероятно динамичный поп-фанковый хит. Он отличается чудесным, насыщенным оркестровым звучанием, подкрепляющим великолепный голос Стива и целую армию блестящих бэк-вокалистов. Состав бэк-вокалистов феноменален, и, пожалуй, именно это является главной причиной, по которой эта запись так фантастична. Речь идёт о легендарных музыкантах французской сцены (вспомните Arpadys, Voyage, Kongas, CCPP, Giant, Swing Family), таких как Дон Рэй, выступающий в роли аранжировщика-дирижера и синтезатора, Марк Шантеро на перкуссии, Слим Пезин на гитаре, Андре Чеккарелли на ударных, Кристиан Падован на басу и Пьер Халяцион на флейте. С такими талантливыми музыкантами за кулисами остаётся загадкой, почему Ocean Potion так малоизвестен. Будем надеяться, что это долгожданное переиздание исправит ситуацию и положит конец тратам в 200 долларов на этот альбом. Триумфальный, насыщенный духовыми инструментами открывающий трек "The Light Of The Mind" обладает уникальным, нервным фанковым звучанием в стиле Неда Дохени, с фантастически неотразимым припевом и великолепными гармониями. Просто волшебство. Беззаботная, дерзкая "Hey! Hey! What You Doin To Me" — это чистый, раскаленный фанк, поднимающий настроение, с чередованием размашистых и резких струнных и сногсшибательного брейка. Ключевая композиция. Напоминает что-то из альбомов The Beach Boys "Surf's Up" или Holland (включая скрытую отсылку к "Reason to Live", которая, несомненно, намекает на "The Trader") блестящая, зловещая, мощная стена звука "Take Strength". Глубокие барабаны, напористые струнные и потрясающе хорошее вокальное исполнение делают эту композицию настоящей изюминкой альбома. Блаженный фолк-фанк "The Lady Of The Sea" — это настоящая душераздирающая песня, меланхоличные вибрации и прекрасная партия флейты идеально дополняют друг друга. Сторона А завершается "All My Life", заводной островной фанковой мелодией с оттенками белого регги, которая находится на грани приемлемого.

Отзывы о товаре Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804182362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Leach
Альбом (сингл)
Ocean Potion
Жанр
Диско
Трек-лист
The Light Of The Mind, Hey! Hey! What You Doin To Me, Take Strength, The Lady Of The Sea, All My Life, You're The Only One Girl, At Least We Got Love, All Love's Children, Get Out In The Sun, Golden Hues, I Meditate Each Day
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Балеарский пляжный фанк-трек Стива Лича Ocean Potion, записанный с оркестром Crystal Grass Orchestra, — это абсолютный шедевр, фанковый AOR/блю-айд соул-классика 1976 года, близкий к стилю Неда Дохени. Кто такой Стив Лич, спросите вы? Никто иной, как Seasick Steve в прошлой жизни! Этот релиз, выпущенный только во Франции на лейбле Philips, — это невероятно динамичный поп-фанковый хит. Он отличается чудесным, насыщенным оркестровым звучанием, подкрепляющим великолепный голос Стива и целую армию блестящих бэк-вокалистов. Состав бэк-вокалистов феноменален, и, пожалуй, именно это является главной причиной, по которой эта запись так фантастична. Речь идёт о легендарных музыкантах французской сцены (вспомните Arpadys, Voyage, Kongas, CCPP, Giant, Swing Family), таких как Дон Рэй, выступающий в роли аранжировщика-дирижера и синтезатора, Марк Шантеро на перкуссии, Слим Пезин на гитаре, Андре Чеккарелли на ударных, Кристиан Падован на басу и Пьер Халяцион на флейте. С такими талантливыми музыкантами за кулисами остаётся загадкой, почему Ocean Potion так малоизвестен. Будем надеяться, что это долгожданное переиздание исправит ситуацию и положит конец тратам в 200 долларов на этот альбом. Триумфальный, насыщенный духовыми инструментами открывающий трек "The Light Of The Mind" обладает уникальным, нервным фанковым звучанием в стиле Неда Дохени, с фантастически неотразимым припевом и великолепными гармониями. Просто волшебство. Беззаботная, дерзкая "Hey! Hey! What You Doin To Me" — это чистый, раскаленный фанк, поднимающий настроение, с чередованием размашистых и резких струнных и сногсшибательного брейка. Ключевая композиция. Напоминает что-то из альбомов The Beach Boys "Surf's Up" или Holland (включая скрытую отсылку к "Reason to Live", которая, несомненно, намекает на "The Trader") блестящая, зловещая, мощная стена звука "Take Strength". Глубокие барабаны, напористые струнные и потрясающе хорошее вокальное исполнение делают эту композицию настоящей изюминкой альбома. Блаженный фолк-фанк "The Lady Of The Sea" — это настоящая душераздирающая песня, меланхоличные вибрации и прекрасная партия флейты идеально дополняют друг друга. Сторона А завершается "All My Life", заводной островной фанковой мелодией с оттенками белого регги, которая находится на грани приемлемого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...