Описание товара Steve Leach - Ocean Potion (4251804182362) виниловая пластинка

Балеарский пляжный фанк-трек Стива Лича Ocean Potion, записанный с оркестром Crystal Grass Orchestra, — это абсолютный шедевр, фанковый AOR/блю-айд соул-классика 1976 года, близкий к стилю Неда Дохени. Кто такой Стив Лич, спросите вы? Никто иной, как Seasick Steve в прошлой жизни! Этот релиз, выпущенный только во Франции на лейбле Philips, — это невероятно динамичный поп-фанковый хит. Он отличается чудесным, насыщенным оркестровым звучанием, подкрепляющим великолепный голос Стива и целую армию блестящих бэк-вокалистов. Состав бэк-вокалистов феноменален, и, пожалуй, именно это является главной причиной, по которой эта запись так фантастична. Речь идёт о легендарных музыкантах французской сцены (вспомните Arpadys, Voyage, Kongas, CCPP, Giant, Swing Family), таких как Дон Рэй, выступающий в роли аранжировщика-дирижера и синтезатора, Марк Шантеро на перкуссии, Слим Пезин на гитаре, Андре Чеккарелли на ударных, Кристиан Падован на басу и Пьер Халяцион на флейте. С такими талантливыми музыкантами за кулисами остаётся загадкой, почему Ocean Potion так малоизвестен. Будем надеяться, что это долгожданное переиздание исправит ситуацию и положит конец тратам в 200 долларов на этот альбом. Триумфальный, насыщенный духовыми инструментами открывающий трек "The Light Of The Mind" обладает уникальным, нервным фанковым звучанием в стиле Неда Дохени, с фантастически неотразимым припевом и великолепными гармониями. Просто волшебство. Беззаботная, дерзкая "Hey! Hey! What You Doin To Me" — это чистый, раскаленный фанк, поднимающий настроение, с чередованием размашистых и резких струнных и сногсшибательного брейка. Ключевая композиция. Напоминает что-то из альбомов The Beach Boys "Surf's Up" или Holland (включая скрытую отсылку к "Reason to Live", которая, несомненно, намекает на "The Trader") блестящая, зловещая, мощная стена звука "Take Strength". Глубокие барабаны, напористые струнные и потрясающе хорошее вокальное исполнение делают эту композицию настоящей изюминкой альбома. Блаженный фолк-фанк "The Lady Of The Sea" — это настоящая душераздирающая песня, меланхоличные вибрации и прекрасная партия флейты идеально дополняют друг друга. Сторона А завершается "All My Life", заводной островной фанковой мелодией с оттенками белого регги, которая находится на грани приемлемого.