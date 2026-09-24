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Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка

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Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка - фото 1
Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paul Brandle
Альбом (сингл)
SOLO
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722031
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648415985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paul Brandle
Альбом (сингл)
SOLO
Жанр
Jazz
Трек-лист
Brainwave, Sail, Nowish, Mito, Barry, Matches, Danny Boy, Lina, Verano
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка

Nach zwei Alben mit dem Quintett Fazer, верный мюнхенский джаз-гитарист Пол Брендл, был ее сольным альбомом на Squama Recordings. Некоторые композиции созданы в замедленной съемке в жанрах Straight Ahead Jazz, Folk и Blues, а также в их музыкальных произведениях и тонких вещах. Новые треки, сделанные под руководством Bes?nftigender Exzellenz, прозвучали в рамках «Hundstage» в Вене. Пол Брендл выступал соло и в составе различных ансамблей (Фацер, Джазовый оркестр Кристиана Эльзессера, Дуэт Томаса Файста, Квартет Рика Холландера) на гастролях.

Отзывы о товаре Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648415985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paul Brandle
Альбом (сингл)
SOLO
Жанр
Jazz
Трек-лист
Brainwave, Sail, Nowish, Mito, Barry, Matches, Danny Boy, Lina, Verano
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Nach zwei Alben mit dem Quintett Fazer, верный мюнхенский джаз-гитарист Пол Брендл, был ее сольным альбомом на Squama Recordings. Некоторые композиции созданы в замедленной съемке в жанрах Straight Ahead Jazz, Folk и Blues, а также в их музыкальных произведениях и тонких вещах. Новые треки, сделанные под руководством Bes?nftigender Exzellenz, прозвучали в рамках «Hundstage» в Вене. Пол Брендл выступал соло и в составе различных ансамблей (Фацер, Джазовый оркестр Кристиана Эльзессера, Дуэт Томаса Файста, Квартет Рика Холландера) на гастролях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Brandle - Solo (4251648415985) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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