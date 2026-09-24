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Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка

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Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Thomas Koner
Альбом (сингл)
Aubrite
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721935
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804126595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Thomas Koner
Альбом (сингл)
Aubrite
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nuuk, Aubrite, Grohuk (Day), Takla-Makan, Grohuk (Night), Nuuk (Version), Grohuk
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка

Томас Кёнер — один из самых влиятельных композиторов модернистского минимализма. Его музыка часто определяется как дарк-эмбиент или дрон из-за использования низких частот, материала гонгов, призрачных резонансов и бореальной атмосферы, но в то же время это звучание с постоянными колебаниями и уязвимостью звуковых событий, что делает его органичным, человечным и почти успокаивающим. Звуковые ландшафты Кёнера уже не просто темные, теперь речь идет о глубокой черноте. Такова общая темнота бездны, пустоты и вакуума, темнота, выходящая за рамки тишины, катастрофы и катаклизма, но в звуковых ландшафтах также присутствуют утопические моменты. Это космологическая чернота, чернота небытия. Чем больше вычитания, тем чернее синтез звука, пишет Кёнер. Такая чернота — это немузыка. Музыка никогда не станет музыкой, пока не перестанет представлять и не начнет звучать как немузака или монохром.

Отзывы о товаре Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804126595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Thomas Koner
Альбом (сингл)
Aubrite
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nuuk, Aubrite, Grohuk (Day), Takla-Makan, Grohuk (Night), Nuuk (Version), Grohuk
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Томас Кёнер — один из самых влиятельных композиторов модернистского минимализма. Его музыка часто определяется как дарк-эмбиент или дрон из-за использования низких частот, материала гонгов, призрачных резонансов и бореальной атмосферы, но в то же время это звучание с постоянными колебаниями и уязвимостью звуковых событий, что делает его органичным, человечным и почти успокаивающим. Звуковые ландшафты Кёнера уже не просто темные, теперь речь идет о глубокой черноте. Такова общая темнота бездны, пустоты и вакуума, темнота, выходящая за рамки тишины, катастрофы и катаклизма, но в звуковых ландшафтах также присутствуют утопические моменты. Это космологическая чернота, чернота небытия. Чем больше вычитания, тем чернее синтез звука, пишет Кёнер. Такая чернота — это немузыка. Музыка никогда не станет музыкой, пока не перестанет представлять и не начнет звучать как немузака или монохром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thomas Koner - Aubrite (4251804126595) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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