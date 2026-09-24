Top.Mail.Ru
Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка - фото 1
Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blaue Blume
Альбом (сингл)
Bell Of Wool
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка - фото 1
  • Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
hfn music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
HFN Music
Barcode
[4250382439158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blaue Blume
Альбом (сингл)
Bell Of Wool
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Swimmer, Someday, Morgensol, Vanilla, Rain Rain, Bombard, Sobs, Lovable, New Navel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swimmer, Someday, Morgensol, Vanilla, Rain Rain, Bombard, Sobs, Lovable, New Navel

Отзывы о товаре Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
hfn music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
HFN Music
Barcode
[4250382439158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blaue Blume
Альбом (сингл)
Bell Of Wool
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Swimmer, Someday, Morgensol, Vanilla, Rain Rain, Bombard, Sobs, Lovable, New Navel
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swimmer, Someday, Morgensol, Vanilla, Rain Rain, Bombard, Sobs, Lovable, New Navel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blaue Blume - Bell Of Wool (4250382439158) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...