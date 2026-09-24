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Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка

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Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 1
Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 2
Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 3
Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 4
Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Devil
Альбом (сингл)
Disco Club
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721873
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628242816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Devil
Альбом (сингл)
Disco Club
Жанр
Диско
Трек-лист
"H" Friend, Timing, Forget The Timing, One To Choose, We Never Fly Away Again, Follow Me (Instrumental), No Regrets
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка

Disco Club — это новаторский EP 1978 года, представляющий собой экспериментальное электронное диско, созданное Бернаром Февром и его соавтором под ироничными псевдонимами Йоахим Шериле и Джуниор Кларистидж. Лейбл Rephlex, поддерживаемый Aphex Twin, в 2004 году переработал несколько треков Disco Club, однако это первое переиздание EP в его полной, первоначально задуманной последовательности. Карьера Февра настолько тесно связана с этим релизом, что он продолжает выступать на международной арене под именем Black Devil Disco Club и сегодня. Это невероятно редкий экземпляр, который был подвергнут ремастерингу с оригинальных лент самим Февром.

Отзывы о товаре Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628242816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Devil
Альбом (сингл)
Disco Club
Жанр
Диско
Трек-лист
"H" Friend, Timing, Forget The Timing, One To Choose, We Never Fly Away Again, Follow Me (Instrumental), No Regrets
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Disco Club — это новаторский EP 1978 года, представляющий собой экспериментальное электронное диско, созданное Бернаром Февром и его соавтором под ироничными псевдонимами Йоахим Шериле и Джуниор Кларистидж. Лейбл Rephlex, поддерживаемый Aphex Twin, в 2004 году переработал несколько треков Disco Club, однако это первое переиздание EP в его полной, первоначально задуманной последовательности. Карьера Февра настолько тесно связана с этим релизом, что он продолжает выступать на международной арене под именем Black Devil Disco Club и сегодня. Это невероятно редкий экземпляр, который был подвергнут ремастерингу с оригинальных лент самим Февром.
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