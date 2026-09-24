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Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка

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Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 1
Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 2
Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 3
Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 4
Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 5
Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bella Boo
Альбом (сингл)
Dreamyspaceyblue
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 1
  • Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 2
  • Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 3
  • Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 4
  • Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 5
  • Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[4251804143318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bella Boo
Альбом (сингл)
Dreamyspaceyblue
Жанр
House
Трек-лист
Bound, Can't Stop, Boo Moon, Later, Summertime, Heartbeat/Into The Night, Feel It, Orange, 4ever, Gemini Sun
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка

DreamySpaceyBlue — новый альбом Беллы Бу, написанный и спродюсированный в начале 2023 года, когда темные времена требовали любви, исцеления и прощения. Уютные, самотерапевтические студийные сессии зимне-весеннего периода привели к созданию самой виртуозной работы Беллы на сегодняшний день — коллекции ослепительных, эмоциональных записей, полных ярких нот, глубоких вибраций и того самого «настроения Бу». Альбом знаменует собой заметный шаг вперед в звучании Беллы: сочетание эфирных звуков ее дебютного альбома 2019 года Once Upon A Passion и грубых, энергичных танцевальных треков с ее недавнего EP Looney Talks. В записи. DreamySpaceyBlue приняли участие многие из самых близких Беллы людей в жизни и музыке. Обложка альбома, разработанная ее хорошим другом Лоу Штайнером, изображает ее дочь Бози, которая, в свою очередь, сняла обложку для последнего альбома Беллы — подходящее завершение цикла для альбома, основанного на сотрудничестве, близости и любви.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[4251804143318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bella Boo
Альбом (сингл)
Dreamyspaceyblue
Жанр
House
Трек-лист
Bound, Can't Stop, Boo Moon, Later, Summertime, Heartbeat/Into The Night, Feel It, Orange, 4ever, Gemini Sun
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
DreamySpaceyBlue — новый альбом Беллы Бу, написанный и спродюсированный в начале 2023 года, когда темные времена требовали любви, исцеления и прощения. Уютные, самотерапевтические студийные сессии зимне-весеннего периода привели к созданию самой виртуозной работы Беллы на сегодняшний день — коллекции ослепительных, эмоциональных записей, полных ярких нот, глубоких вибраций и того самого «настроения Бу». Альбом знаменует собой заметный шаг вперед в звучании Беллы: сочетание эфирных звуков ее дебютного альбома 2019 года Once Upon A Passion и грубых, энергичных танцевальных треков с ее недавнего EP Looney Talks. В записи. DreamySpaceyBlue приняли участие многие из самых близких Беллы людей в жизни и музыке. Обложка альбома, разработанная ее хорошим другом Лоу Штайнером, изображает ее дочь Бози, которая, в свою очередь, сняла обложку для последнего альбома Беллы — подходящее завершение цикла для альбома, основанного на сотрудничестве, близости и любви.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bella Boo - Dreamyspaceyblue (Coloured) (4251804143318) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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